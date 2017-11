Zerrissen, doch mit Ausblick Am Totensonntag wurde ein Denkmal für 50 gefallene und vermisste Soldaten eingeweiht. Die Aufarbeitung ist nicht zu Ende.

Ehrendes Gedenken mit Kranzniederlegung am neu eingeweihten Mahnmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges vor der Kirche Naunhof. © Kristin Richter

Naunhof. Mahnmale für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges sind wieder im Kommen. War diese Erinnerung zu DDR-Zeiten weitgehend unterdrückt, ist nun nicht mehr von Helden die Rede, sondern von Opfern. Und die Mahnung steht im Mittelpunkt. Noch leben Zeitzeugen jener furchtbaren sechs Jahre – und Kinder, die ohne Vater aufwuchsen. Das erklärt, warum an vielen Orten gerade jetzt neue Gedenkstätten entstehen, so in Ponickau oder Glaubitz. Auch in Ebersbach gibt es Bestrebungen. In Naunhof konnte nun zum Totensonntag ein Gedenkstein eingeweiht werden, der in seiner künstlerischen Wirkung seinesgleichen sucht.

Von Steinbildhauer Tillmann Richter aus Naunhof stammen Entwurf, Materialauswahl und Realisierung. Richter gelang es meisterhaft, mit einer Zerrissenheit des Sandsteines Trauer und Tragik zu symbolisieren. Aber auch den Durchblick auf einen blauen Himmel. Mit Klängen des Posaunenchores der Kirchgemeinde Steinbach-Naunhof wurde das Mahnmal an gut sichtbarer Stelle vor der Kirche eingeweiht.

Botschaft ist aktueller denn je

Falk Hentschel, langjähriger Ortschaftsrat und zukünftiger Ebersbacher Bürgermeister, erinnerte an die Schmerzen und Verletzungen der 50 namentlich genannten Gefallenen und Vermissten aus den Gemeinden Naunhof und Lauterbach/Beiersdorf. Narben tragen die Angehörigen noch heute. 2014 kam daher aus den Ortschaftsräten die Initiative für dieses Erinnern. „Wir gedenken damit auch aller anderen Nationen, die leiden mussten, der mehr als 55 Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges“, so Hentschel. Die Botschaft des Denkmals sei „aktueller denn je“. Sie müsse fester Bestandteil unseres gesellschaftlichen Handelns sein – Verantwortung für den Frieden auch im Kleinen, „für unsere Kinder und Kindeskinder“.

Vermutlich hatte keiner der 50 Gefallenen und Vermissten eine Beerdigung bzw. eine Grabstelle. Das ist bitter für die Nachfahren. Manche Familie traf es besonders hart. Fünf Mal ist der Nachname Kunath zu lesen, drei Mal Walter oder zwei Mal Claus. Das waren zwei Brüder, wie auch Hans und Helmut Kunath, weiß Alfons Köckritz, der sich schon lange mit solchen Nachforschungen beschäftigt. Es sind nicht alle Geburts- und Sterbedaten bekannt. Manchmal leben auch keine Angehörigen mehr in der Nähe. Doch die Aufarbeitung der Schicksale kann noch nicht zu Ende sein.

Falk Hentschels Urgroßvater Karl steht auch auf dem Gedenkstein. Gottfried Hentschel, Falks Opa, erinnert sich, dass er neun Jahr alt war, als sein Vater 1943 bei Gomel in Russland fiel. Drei Jahre vorher war Karl Hentschel eingezogen worden. Sein Sohn und sein jüngerer Bruder wurden ohne Vater groß. „Die Männer waren damals alle nicht da, wir Jungs kannten es nicht anders“, sagt der Beiersdorfer.

Großzügige Geldspenden

„Heute müssen wir versuchen, uns in die damalige Zeit hineinzuversetzen“, meint Falk Hentschel. Noch lebe die Generation, die etwas gegen das Vergessen tun will. Ohne solch einen Ort wie das Mahnmal ist die Erinnerung an diese Menschen bald ausgelöscht. Daher ist auch der Dank an alle Geldspender herzlich und ehrlich. Großzügige Unterstützung gaben die Sächsischen Sandsteinwerke Pirna, die Firmen Steinbildhauerei Witschel und Thierichen Bauda, der Thiendorfer Fräsdienst, das Baugeschäft Ruckau und Wolfgang (Wolle) Förster aus Dresden.

