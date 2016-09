Zeppelinstraße sieben Wochen dicht An diesem Freitag starten Abriss und Neubau der maroden Bahnbrücken in Bautzen. Das hat Folgen – nicht nur für Autofahrer.

Die Brücke über die Zeppelinstraße in Bautzen. Dort beginnt jetzt der Abbruch. © Uwe Soeder

Die Bahn macht ernst: Nach langen Planungen rücken an diesem Freitag an der Zeppelinstraße die Baumaschinen an. Bis Sommer 2019 sollen die alten Bahnbrücken verschwinden, neue Querungen errichtet und die Straße darunter deutlich verbreitert werden. Dazu werden zunächst das alte Stellwerk an den Gleisen und erste Teile der Brücken abgerissen. Mit Folgen für die Autofahrer: Wegen der Arbeiten bleibt die Zeppelinstraße bis Anfang November gesperrt.

Die Umleitung führt über die Dr.-Peter-Jordan-Straße, die Tzschirnerstraße und die Neusalzaer Straße. Die Route wurde bereits im Frühsommer genutzt, als die Zeppelinstraße wegen der Umverlegung von Leitungen im Erdreich für einige Wochen gesperrt werden musste.

Auch Fußgänger und Radfahrer betroffen

Doch nicht nur Autofahrer, auch Fußgänger und Radfahrer müssen zumindest zeitweise Umwege in Kauf nehmen. Bis 25. September sowie in der Zeit zwischen dem 10. und 17. Oktober wird der Bereich auch für sie gesperrt.

Während der ersten Etappe des Großprojekts wird die Bahn zudem auch eine Interimsbrücke errichten, über die während der folgenden Arbeiten die Züge von und nach Görlitz rollen werden. Für Bahnreisende bleiben die Einschränkungen aber überschaubar. Lediglich um das zweite Oktoberwochenende herum wird die Strecke zwischen Bischofswerda und Löbau gesperrt, stattdessen pendeln Busse.

Ab November wird die Zeppelinstraße voraussichtlich bis Frühjahr wieder offen sein – bevor die Verkehrsachse dann durchgehend bis zum Sommer 2019 dicht bleibt. In den folgenden reichlich zwei Jahren wird die neue Eisenbahnbrücke errichtet. Zugleich wird die Straße im Bereich der Querung um fast einen Meter abgesenkt und obendrein noch verbreitert. Unter dem viereinhalb Meter hohen und 18 Meter breiten Brückenneubau sind neben zwei Fahr- und einer Abbiegespur auch Rad- und Gehwege auf beiden Seiten vorgesehen. Das Vorhaben kostet laut Bahn etwa neun Millionen Euro. Den allergrößten Teil zahlt das Unternehmen, der Rest kommt von Land und Stadt. (SZ/sko)

