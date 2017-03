Zeppelinstraße: Handel wird nicht abgehängt

In der Bautzener Zeppelinstraße wird nicht nur die Bahnbrücke gebaut, sondern bald auch die Fahrbahn. © Robert Michalk

Schon in wenigen Wochen werden die Bauleute an der Zeppelinstraße nach der Bahnbrücke auch den ersten Abschnitt der Fahrbahnen in Angriff nehmen. Bis zum Ende des Jahres soll der mehrere Hundert Meter lange Bereich zwischen der Eisenbahnquerung und der Neusalzaer Straße komplett erneuert werden. Die Zufahrt zu den an dem Teilstück gelegenen etwa 20 Gewerbetreibenden wird während der Bauphase möglich sein. Das sicherten die Planer jetzt noch einmal auf einem Treffen zu, zu dem der Bautzener CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann geladen hatte.

Nach seinen Worten wird der Abschnitt der Straße so saniert, dass eine Hälfte weiter befahren werden kann. Derweil laufen auch die Arbeiten an der Bahnbrücke weiter. Der Straßenabschnitt direkt unter der Querung kann allerdings erst angepackt werden, wenn die Brücke weitgehend fertiggestellt ist. Bisher war stets eine Bauzeit bis voraussichtlich Ende 2019 angegeben worden. Der CDU-Politiker Marko Schiemann verweist allerdings darauf, dass die Bahn bestrebt sei, die Bauzeit zu verkürzen – und somit auch eine frühere Öffnung der Straße denkbar sei. Der Neubau der Brücke und die Sanierung der Straße kosten fast zehn Millionen Euro. (SZ/sko)

