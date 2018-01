Zeppelinstraße für Fußgänger dicht Auf Bautzens Dauerbaustelle wird der Weg durch die alte Eisenbahnbrücke für Passanten erneut gesperrt.

Für Fußgänger bleibt der Weg durch die alte Eisenbahnbrücke gesperrt. © Uwe Soeder

Bautzen. Fußgänger müssen wieder einmal mit Umwegen leben. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist der Durchgang an der Zeppelinstraße erneut gesperrt. Die Sperrung erfolgt ab Mittwoch. Erst am Sonnabend, dem 27. Januar können Fußgänger die Verbindung zur Peter-Jordan-Straße wieder nutzen. Derzeit wird am Überbau des dritten Brückenabschnitts gearbeitet. Unter anderem werden gerade alte Brückenteile abgerissen. Außerdem wird der Teil der Brücke aufgestellt, auf dem später die Hauptgleise 1 und 2 sowie die Bahnhofsgleise 3 und 6 liegen werden. Auch am äußeren Brückenteil, auf der Seite zur Neusalzaer Straße, wird gebaut.

Seit mehr als einem Jahr sind die Bauleute an der Bautzener Zeppelinstraße beschäftigt. Mehr als zwölf Millionen Euro fließen in die Sanierung der Brücke und den Ausbau der Straße. Neben der Erneuerung der Bahnquerung wird die Straße unter der Brücke verbreitert. (SZ/mho)

