Zeppelinstraße für Fußgänger dicht Eigentlich sollte der Gehweg längst wieder passierbar sein. Doch es gab Komplikationen.

An der Zeppelinstraße in Bautzen wird gebaut. © Uwe Soeder

Ursprünglich sollte der Fußweg unter der Bahnbrücke zwischen dem 25. September und 10. Oktober wieder frei sein. Laut einer Sprecherin der Bahn machten aber Kabelquerungen Probleme. Um den zeitlichen Ablauf der Arbeiten an der Zeppelinstraße nicht zu gefährden, war es nötig geworden, die Baustelle anders einzurichten. Die Fußgänger können deshalb erst ab dem 22. Oktober die Eisenbahnbrücke Zeppelinstraße queren, heißt es von der Bahn. Gemäß aktuellem Plan sei vorgesehen, in der Woche vom 17. bis 21. Oktober die Überbauten der Brücke an der Zeppelinstraße abzureißen. Um nächtlichen Lärm zu vermeiden, werden die Arbeiten tagsüber durchgeführt. Wegen Brückenbauarbeiten bleibt die Zeppelinstraße für Autofahrer bis Anfang November voll gesperrt. (SZ/ma)

zur Startseite