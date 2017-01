Zeppelinstraße ab Montag gesperrt In Bautzen beginnen die Arbeiten zum Bau der neuen Eisenbahnbrücke. Autos müssen eine Umleitung fahren – für eine lange Zeit.

Die Züge rollen auf einer Interimsbrücke über die Bautzener Zeppelinstraße. Jetzt kann der Abriss der alten Eisenbahnbrücke beginnen. © Uwe Soeder

Jetzt wird es ernst: Ab Montag ist die Bautzener Zeppelinstraße wegen Brückenbau- arbeiten gesperrt. Das geht aus einer Mitteilung der Deutschen Bahn AG hervor.

Damit beginnen die Hauptarbeiten für den Neubau der Eisenbahnbrücke Stieberstraße/Zeppelinstraße. Zunächst wird der mittlere Teil der alten Brücke abgerissen. Danach folgen die Herstellung der Verschubfundamente für die Brückenrahmen sowie die Fertigung der Brückenrahmen selbst. Das nimmt mehrere Monate in Anspruch.

Die alte Eisenbahnbrücke war 1864 als Gewölbebrücke in Naturstein errichtet und 1899 erweitert worden. Sie genügt mit einer lichten Weite von neun Metern an der engsten Stelle und einer Durchfahrtshöhe von 3,8 Metern nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um für die neue Eisenbahnbrücke eine Durchfahrtshöhe von 4,5 Metern zu erreichen, wird die Straße in diesem Bereich abgesenkt. Gleichzeitig wird die lichte Weite auf 18,25 Meter vergrößert, um zwei Fahrspuren, eine Abbiegespur und beidseitig Geh - und Radwege zu errichten, heißt es in der Mitteilung der Bahn vom Freitag.

Vorbereitende Arbeiten für das Bauvorhaben erfolgten bereits im vergangenen Jahr. Die Zeppelinstraße war sowohl im Frühsommer als auch im Herbst für mehrere Wochen gesperrt. Einmal, weil Leitung ins Erdreich zu verlegen waren, zum anderen ließ die Bahn eine Interimsbrücke errichten.

Für den nun beginnenden Brückenneubau ist die Straßensperrung bis Ende 2018 angekündigt. Für den Abbruch des mittleren Teils der alten Brücke ist die Straße im Brückenbereich vom 30. Januar bis 3. Februar auch für Fußgänger und Radfahrer nicht nutzbar. Weitere Sperrungen für den Rad- und Fußgängerverkehr seien aus Sicherheitsgründen auch im weiteren Verlauf der Baumaßnahmen erforderlich, so Bahnsprecher Oliver Schumacher.

Insgesamt sollen die Arbeiten für die neue Eisenbahnbrücke 2019 abgeschlossen sein. Die Deutsche Bahn, der Bund, der Freistaat Sachsen und die Stadt Bautzen investieren in das Vorhaben rund neun Millionen Euro. Bauausführendes Unternehmen ist die Firma Hentschke. (szo)

zur Startseite