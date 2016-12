Zentrum für Diabetes erneut ausgezeichnet Die Klinik hat für die Behandlung der Krankheit eine Auszeichnung bekommen. Sie ist damit eine Ausnahme in Sachsen.

© Symbolbild/Andreas Weihs

Freital. Das Diabetes-Zentrum der Weißeritztalkliniken gehört zu den besten in Deutschland. Kürzlich ist die Anlaufstelle für Patienten zum dritten Mal von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) zertifiziert worden. Zusätzlich darf sich das Krankenhaus erneut über die Auszeichnung als „Diabetologikum“ freuen. Um dieses Qualitätssiegel zu erhalten, wird die Klinik nach strengen Kriterien überprüft. Außerdem muss sie Erfahrung in der Diabetes-Behandlung nachweisen, das heißt, pro Jahr 200 Patienten mit Diabetes Typ 2 und/oder 50 Patienten mit Diabetes Typ 1 behandelt haben.

Deutschlandweit tragen 41 Kliniken das Zertifikat „Diabetologikum“. In Sachsen ist das Klinikum Freital die einzige akutstationäre Einrichtung mit dieser Anerkennung. Lobend äußerten sich die Prüfer der DDG über die Zusammenarbeit des Diabetes-Zentrums mit dem Adipositaszentrum der Klinik. „Die Zertifizierung zeigt uns und unseren Patienten, dass unsere Behandlung in allen Bereichen – Therapie, Beratung und Schulung – den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Das bringt unseren Patienten Sicherheit und ist für uns und unser Team zugleich eine Anerkennung für die täglich zu leistende Arbeit“, sagt Chefarzt Prof. Dr. Matthias Weck über die Auszeichnung. Zudem diene das Siegel als Orientierung bei der Suche nach geeigneten Behandlern.

Diabetes ist die Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland. Sechs Millionen Menschen sind betroffen. Vor allem die Zahl der Menschen, die an Diabetes Typ 2 leiden, steigt in Deutschland rasant. Diese Erkrankung verursacht häufig zunächst keine Beschwerden, führt unbehandelt für die Betroffenen jedoch zu ernsten Folgeerkrankungen. So kann es zum Schlaganfall oder Herzinfarkt, zu Nierenleiden, Amputationen oder Erblindungen kommen. Durch eine entsprechende medizinische Betreuung lassen sich diese Folgeerkrankungen vermeiden.

zur Startseite