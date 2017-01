Zentralgasthof bekommt Loch ins Dach In etwa zwei Wochen sollen die Arbeiten für den Ausbau der Obergeschosse beginnen.

Der Zentralgasthof in Weinböhla. © Matthias Schumann

Eigentlich sollten die Handwerker im Zentralgasthof schon loslegen, aber das Wetter verzögert den Baubeginn, wie Bauamtsleiter Lutz Heinl erklärt. Denn um das Baumaterial in die Obergeschosse zu bekommen, muss ein Loch ins Dach. „Und bei diesen Temperaturen wollen wir das Dach nicht aufmachen“, so Heinl. Ein Transport über das Treppenhaus oder den Aufzug sei nicht möglich. Bei allen Arbeiten müsse schließlich auf die Mieter des Hauses, speziell das Medizinische Versorgungszentrum, Rücksicht genommen werden. Heinl denkt, dass die Handwerker in etwa zwei Wochen loslegen können.

Bis zum Ende des Jahres soll der Umbau dann beendet sein. In das zweite Obergeschoss kann dann die Bibliothek einziehen, die in ihrem jetzigen Domizil kaum noch Platz hat. Im Zentraler steht eine 533 Quadratmeter große Nutzfläche zur Verfügung, von der allerdings noch die Dachschrägen abgezogen werden müssen. Im dritten Obergeschoss entsteht auf 280 Quadratmetern ein Bereich für Vereine. (SZ/pz)

