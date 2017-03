Zentrales Archiv in Lagergebäude geplant Die Gemeinde Klingenberg will das Material auf dem Areal an der Pretzschendorfer Bachstraße sammeln.

© Symbolbild: Marko Förster

Das Archiv der Gemeinde Klingenberg soll in einem Lagergebäude untergebracht werden, das an den kommunalen Zentralkomplex in der Pretzschendorfer Bachstraße angrenzt. Das sagte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) rund zwei Wochen vor den Haushaltsberatungen der Klingenberger Gemeinderäte, die Ende März stattfinden. Aktuell lagern die Akten schon vor Ort oder im Gemeindeamt in Höckendorf. Das Vorhaben sei im Haushaltsplan für 2017/2018 vorgesehen. Es wäre der dritte Abschnitt beim Umbau des Verwaltungsgebäudes in der Bachstraße. In dem Komplex sind bereits Bauhof, Ortsfeuerwehr und Bürgerbüro mit Meldeamt untergebracht.

Bereits abgeschlossen war in einem ersten Abschnitt der Umbau für das Bürgerbüro. Im zweiten Abschnitt wurde 2014/15 eine Pelletheizung eingebaut und an drei Seiten des Gebäudes die Fassade mit Wärmedämmung erneuert worden. 2015 entstanden Sanitärräume und Umkleiden für Bauhofmitarbeiter. Treppenhaus und Obergeschoss wurden teilsaniert. Mit Wärmedämmungsarbeiten auf der Gartenseite wurde der zweite Abschnitt 2016 beendet. Im Gemeinderat wurde nun die Endabrechnung abgesegnet. Der Umbau war günstiger als erwartet. Rechnete die Gemeinde erst mit 760 000 Euro, kosteten die gesamten Bauleistungen letztlich 670 000 Euro. (SZ/skl)

