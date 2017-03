Zensus im Zwinger Wie viele Hunde leben im Freitaler Tierheim? Welche Tierrasse wird am schnellsten vermittelt? Zahlen und Fakten zeigt unsere Bildergalerie.

Schäferhündin Alpha wartet im Tierheim Freital auf ein neues Zuhause. Sie ist einer von aktuell 20 Hunden in den Zwingern. © Karl-Ludwig Oberthuer

So gut wie Cooper hat es sonst niemand in der Freitaler Kohlenstraße. Der wenige Wochen alte Mischling aus Staffordshire und Bulldogge darf bei Tierheim-Chefin Anja Witzmann durchs Büro tollen. Die fast vier Dutzend andere Tiere leben dagegen hinter Gittern. Manche seit wenigen Tagen, manche seit Jahren. „Cooper ist noch zu klein für einen Zwinger“, begründet Witzmann. Doch sein Glück täuscht: Eigentlich sollte er gar nicht mehr hier sein, war wie seine sechs Geschwister schon vermittelt. Doch die neuen Besitzer überlegten es sich anders. „Das passiert leider hin und wieder.“ Witzmann hofft aber, bald ein passendes Zuhause zu finden, wie auch für die restlichen Tiere. Ein Überblick in Zahlen in unserer Bildergalerie.

