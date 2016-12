Zensuren für Ärzte im Internet Viele Mediziner aus der Region bekommen Topnoten. Doch die Ergebnisse können trügen. Und wie steht es um Termine?

Zahnarzt Marco Bochmann arbeitet in seiner Radebeuler Praxis mit einem Dentalmikroskop. Auf der Ärzte-Empfehlungsgplattform Jameda wird er von seinen Patienten mit der Note 1,2 bewertet. © Norbert Millauer

Einen Arzt, dem man vertrauen kann, der kompetent ist und sich Zeit nimmt, wünscht sich wohl jeder Patient. Mitunter kann die Suche nach solch einem Mediziner aber sehr lange dauern. Immer mehr Leute informieren sich deshalb im Internet über Praxen in ihrer Region. Ähnlich wie bei Hotels, gibt es auch für Mediziner Vergleichsportale, auf denen die Patienten angeben, wie zufrieden sie mit dem Arztbesuch waren.

Das größte dieser Vergleichsportale in Deutschland heißt Jameda. Gibt man in der Suchleiste Radebeul oder Coswig ein, kommen zahlreiche Ergebnisse. Und hinter vielen Namen leuchtet die Note 1,0. Sind die Patienten hier in der Region etwa ausnahmslos zufrieden mit der ärztlichen Betreuung? Nicht ganz. Denn es tauchen einige Ärzte auf, die bisher zu wenige Bewertungen haben, um daraus Rückschlüsse auf ihre Behandlung ziehen zu können. Selbst bei zehn Bewertungen ist das nicht wirklich möglich.

Andere Ärzte haben deutlich mehr Einträge. Sören Dreßler zum Beispiel. Den Radebeuler Gynäkologen haben bisher 33 Patienten auf Jameda benotet. Fast ausschließlich mit einer 1,0 . „Er begleitet nun meine zweite Schwangerschaft und man kann sich bei ihm immer gut aufgehoben fühlen“, schreibt eine Nutzerin Ende November. Auch Marco Bochmann bekommt im Internet gute Noten. 45 Patienten haben den Zahnarzt mit Praxis in Radebeul schon bewertet. Die Ergebnisse schaut sich der Arzt regelmäßig an, sagt er. Portale wie Jameda findet er sinnvoll, damit sich Patienten einen Überblick verschaffen können. Vor allem weil der Zahnarztmarkt noch immer intransparent sei. Der Arzt kennt aber auch die Nachteile des Portals. „Ich habe viele ältere Patienten, die mich nicht im Internet bewerten“, sagt er.

Außerdem würden die Leute häufiger dann schreiben, wenn sie nicht zufrieden sind. Einen guten Arztbesuch bewerten viele nicht. Doch schon ein negativer Eintrag kann die Gesamtnote drücken. Diese Erfahrung hat auch Jens Schneider bereits gemacht. „Das war keine sachliche Kritik, sondern reine Schlechtmache“, sagt der Radebeuler Urologe über einen Eintrag bei Jameda. Ansonsten hat er fast nur positive Bewertungen (Gesamtnote 1,1). „Das ist eine gute Bestätigung für meine Arbeit.“

Der Urologe weiß, dass einige Kollegen Angst haben vor einer Rufschädigung im Internet. Schneider hatte sich gegen den Schmäheintrag gewehrt. Er wurde gelöscht. Das geht allerdings nur, wenn die Kritik wirklich unsachlich ist. „Sehr schnippige Art gegenüber Patienten. Beim Gespräch wird lieber aus dem Fenster geschaut, anstatt dem Patienten ins Gesicht zu schauen“ – dieser Eintrag ist erlaubt und steht auf dem Profil einer Coswiger Ärztin. Insgesamt wird sie von den Patienten mit einer 3,8 bewertet. Immerhin fünf Nutzer haben ihr aber auch die Note 1 gegeben. Das zeigt, wie subjektiv die Einschätzungen sind. „Grundsätzlich sollte man nicht blind auf Bewertungsforen im Internet vertrauen“, rät Anne-Katrin Wiesemann von der Verbraucherzentrale Sachsen. Misstrauisch sollten Nutzer auch sein, wenn in extrem beschönigender Weise über einen Arzt geschrieben wird.

Trotz einiger Negativeinträge fällt auf: Die überwiegende Anzahl der Ärzte aus Coswig und Radebeul wird im Internet sehr positiv bewertet. Offenbar sind viele Patienten zufrieden. Aber kriegt man auch schnell einen Termin bei den Ärzten? Anrufe in den Praxen zeigen: Das ist ganz unterschiedlich. Bei Hautärztin Anna Krebs in Coswig kommt man noch in diesem Jahr zum Hautcheck dran. In der Gemeinschaftspraxis Frank in Radebeul gibt es erst im August 2017 freie Termine für diese Untersuchung.

In der Coswiger Orthopädiepraxis von Mark Preußler und André Knecht bekommt man derzeit für Mitte Januar einen Termin. Ebenso in der orthopädischen Gemeinschaftspraxis Fitzthum, Nawroth und Staemmler in Radebeul. In der Radebeuler Augenarztpraxis Bräuer und Raabe können neue Patienten für März oder April einen Termin bekommen. Augenärztin Kerstin Brübach nimmt derzeit keine neuen Patienten an. Beim Coswiger Augenarzt Alexander Goldberg müssen neue Patienten bis zu einem halben Jahr auf einen Termin warten. Bei den Gynäkologen in der Region liegt die Wartezeit für eine Vorsorgeuntersuchung zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten.

Die Bewertung der Ärzte finden Sie hier.

zur Startseite