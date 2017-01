Zenker fordert Sonderwirtschaftzone „Dreiländereck“ Der Oberbürgermeister von Zittau hat beim Neujahrsempfangs gesagt, worüber er sich 2016 gefreut hat, was er sich für die Zukunft vorstellen kann und wünscht.

Züge verkehren problemlos im Dreiländereck, zum Beispiel von Zittau nach Liberec über das Neißeviadukt. © Matthias Weber

Das Jahr 2016 ist besser ausgegangen als zunächst befürchtet. Das sagte Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) am Mittwoch während seines Neujahrsempfangs. Begonnen hatte das Jahr unter anderem mit Turbulenzen wegen der Flüchtlingskrise. Geendet hat es unter anderem mit einer um 3,5 Prozent geringeren Arbeitslosigkeit und drei Prozent mehr sozialversicherungspflichtigen Jobs in der Zittauer Region.

Einer seiner schönsten Termine im vergangenen Jahr sei die Eröffnung des Fraunhofer-Technikums auf dem Campus der Hochschule am Zittauer Ring gewesen, erzählte Zenker. Die Einrichtung hat Strahlkraft, ist er sich sicher. Darüber hinaus habe der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft schon jetzt angekündigt, dass das Zittauer Technikum mehr Platz brauche. Auch könne sich dieser Zittau als Zentrum eines Netzwerkes zwischen Prag, Breslau und Dresden vorstellen.

Zu den Nachbarn jenseits der Grenze, vor allem zu den tschechischen, hat Zittau ohnehin schon einen guten Draht. Durch die Lage im Dreiländereck sieht Zenker Entwicklungschancen für Zittau. Am besten wäre es seiner Meinung nach, wenn die alte Idee einer Sonderwirtschaftszone umgesetzt werden könnte.

Einen weiteren wichtigen Baustein für die Entwicklung Zittaus und der Region sieht der OB im Tourismus und dem -marketing. Bisher macht dieser rund sieben Prozent der regionalen Wirtschaftsleistung aus. Das ist ausbaubar – mit einem positiven Nebeneffekt: Tourismus-Werbung ist auch immer gleichzeitig Werbung für die Region. Werbung um Weggezogene, Fachkräfte, Studenten, Ärzte ... In diesem Zusammenhang verwies Zenker auf seine Idee einer neuen Tourismus-Struktur, die seit Herbst aufgebaut wird.

Für sich werben kann Zittau zum Beispiel mit weichen Standortfaktoren wie dem Theater und der Landschaft. „Außenstehende bewundern uns dafür“, sagte Zenker und: „Weiche Standortfaktoren sind härter als mancher denkt.“ Unterstützung für diese Sicht bekam er von Andreas Ullmann, frisch gebackener Unternehmer des Jahres: „Ich kann Investitionen in weiche Standortfaktoren nur begrüßen.“

Zittau soll so lebenswert werden, dass niemand mehr wegziehen will. Das kostet aber Geld. Mehr als drei Millionen Euro gibt die Stadt pro Jahr für freiwillige Aufgaben aus. Und Zenker ist bereit, noch mehr zu investieren. Er betonte, dass er bei seiner Wahlkampf-Aussage bleibt und Zittau zum Gesellschafter der Theater GmbH machen will, um das Haus zu sichern. Allerdings muss der Stadtrat den Weg mitgehen und das dafür nötige Geld da sein.

Derzeit ist es das nicht. Wie es um Zittaus Finanzen steht, weiß niemand wirklich. Seit mehr als drei Jahren ist es bei den Ankündigungen der Verwaltung geblieben, die für die Jahresabschlüsse notwendige Eröffnungsbilanz der neuen, doppischen Haushaltsführung vorzulegen. Zenker kündigte an, dass sie nun parallel zum Haushaltsentwurf 2017 fertiggestellt werden soll. Den Entwurf hatte er im November wegen inhaltlicher Fehler zurückgezogen.

Dazu steht Zenker bis heute. Wenn es um die Behebung fachlicher Fehler ginge, müsse jede Peinlichkeit egal sein, sagte er. Trotz knapper Mittel will Zittau auch 2017 wieder investieren. Als Vorhaben nannte der OB unter anderem den grundhaften Ausbau der Schrammstraße, die Sanierung von Park- und Weinauschule, von zwei Kitas und die Ertüchtigung der Freilichtbühne in der Weinau. Zudem soll im Sommer Zittaus größte Investition der letzten Jahre fertig werden: die Oberschule im Schliebenschul-Komplex.

Mit Blick auf das laufende Jahr warb der Stadtchef schon jetzt für die im Sommer beginnende Epitaphien-Ausstellung in der Klosterkirche. Sie sei ein echter Zittauer Schatz, sagte er.

Außerdem äußerte Zenker eine Bitte: Er wünscht sich wieder sachlichere Diskussionen. Streit gehört zur Demokratie. Aber für Diskussionen gibt es Regeln, an die sich immer weniger Leute halten.

zur Startseite