Zementbrocken abgestürzt An der Wasserkunst sind durch Wind und Regen fünf Brocken aus Zement auf den Weg gestürzt.

Durch den starken Wind und den Regen der letzten Tage lösten sich an der Ruine hinter der Wasserkunst am Rahmenplatz fünf Zementbrocken und stürzten auf den Gehweg, wie Anwohner berichteten. Zum Glück ist dadurch nichts passiert. Fahrzeuge haben diese Zementbrocken im Nachhinein breitgefahren. „Muss erst etwas passieren, bis die Verantwortlichen in Gang kommen“, fragen nun die Anlieger.

Wie die Stadtverwaltung daraufhin mitteilt, wurde der gesamte Vorgang zu dem denkmalgeschützten Gebäude ans Landratsamt Meißen übergeben. Von dort heißt es: „Die Auflage ist ein Gutachten zur Sicherheit, was gegenwärtig erarbeitet wird.“ Doch auch die Stadt kümmert sich weiter: „Unser Vollzugsdienst wird weiterhin ein wachsames Auge auf das Grundstück haben und entsprechende Sicherungsmaßnahmen veranlassen, sollte Gefahr im Verzug sein“, so Stadtsprecherin Schulze.

Die ruinöse Immobilie steht seit März zum Verkauf. Kurz vorher war das Dach des einstigen Fabrikgebäudes – früher Möbelfabrik Kirchner – eingestürzt. Der Wert des Gebäudes am Rahmenplatz war zuletzt mit 9000 Euro angegeben worden. (krü)

