Zellwachstum im Saurierpark Die Arbeiten im neuen Eingangsgebäude der Anlage in Kleinwelka laufen auf Hochtouren. Die neuen Kuppeln sind schon jetzt ein Blickfang.

Monteure arbeiteten in den letzten Tagen an der mit 25 Metern höchsten Kuppel des neuen Eingangsgebäudes. © Uwe Soeder

Endspurt im Saurierpark Kleinwelka: In diesen Tagen werden die letzten der rund 460 Folienkissen in die Kuppeln des neuen Eingangsgebäudes eingebaut. Bis Ende Oktober sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Eröffnet wird das Gebäude mit dem ungewöhnlichen Namen Mitoseum im April 2017. Der Name leitet sich ebenso wie die außergewöhnliche Architektur vom Begriff für die Zellteilung – der Mitose – ab. Schließlich wird der zwei Millionen Euro teure Neubau künftig Ausgangspunkt für eine Reise in die Urzeit sein. Unter den Kuppeln finden die Besucher dann alle Serviceangebote des Freizeitparks: von den Kassen über ein Bistro und den Souvenirladen bis zu den Toiletten. Zu Stoßzeiten bietet das Empfangsgebäude bis zu 800 Menschen Platz.

zur Startseite