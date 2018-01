Zejler-Büste kehrt nach Lohsa zurück

Bürgermeister Thomas Leberecht (re.) und Domowina-Vorsitzender David Statnik enthüllten feierlich die Nachbildung der Originalbüste vom Handrij-Zejler-Denkmal auf dem Lohsaer Markt. Sie bleibt jetzt im Zejler-Smoler-Haus. Dank Eigenmitteln des Fördervereins Begegnungsstätte Zejler-Smoler-Haus Lohsa und durch Fördermittel der Stiftung für das sorbische Volk gelang die Finanzierung. Foto: A. Kirschke

Der Volksmund nannte sie liebevoll Budarka. Agnes Buder war eine kleine, zierliche, gütige, fröhliche Frau. Stark im Glauben verwurzelt lebte sie den Alltag. „Stets trug sie einen Zettel und einen Bleistift bei sich in der Schürzentasche. Wenn sie eine Idee hatte, einen Reim gefunden, eine Zeile im Kopf fertiggestellt hatte, unterbrach sie jede Arbeit und schrieb“, erinnerte am Freitag Schriftstellerin Elke Nagel an die in Mortka geborene sorbische Landwirtin und Volksdichterin Agnes Buder (Hanža Budarjowa, 1860–1937). Zum elften Mal lud der Förderverein Begegnungsstätte Zejler-Smoler-Haus Lohsa zum Sorbischen Abend ein. Weit über 40 Besucher bis aus Hoyerswerda kamen. Hanka Sarodnick aus Zeißig begleitete musikalisch mit dem Schleifer Dudelsack, mit der dreisaitigen Geige, mit der Sopran-Blockflöte und mit ihrem Gesang.

80 Jahre nach ihrem Tod erinnerte der Förderverein an Volksdichterin Agnes Buder. Diese schrieb mit 15 Jahren ihr erstes Gedicht. Es hieß „Die singenden Melkerinnen von Lohsa“. Budarka beschrieb darin die Mädchen im Stall. Singend erleichterten sie sich ihre schwere Arbeit beim Kühe-Melken. Edith Kraus vom Förderverein trug das Gedicht Sorbisch und Deutsch vor. Budarka schrieb auch über das Festessen zwei Mal im Winter in der Spinte. Dort gab es Biersuppe. Garniert mit großen und mit kleinen Rosinen. Gabriele Knothe (sorbisch) und Elke Nagel (deutsch) trugen das Gedicht Freitagabend vor. Stark prägten Budarka von Kindheit an die Gedichte und Lieder des Lohsaer Pfarrers, Dichters, Land-wirts, Redakteurs und Schulinspektors Handrij Zejler (1804–1872). Schon als Kind kannte sie alle seine Lieder. Mehrere ihrer späteren Gedichte widmete sie ihm“, so Elke Nagel. Zu Hochzeiten, Geburtstagen und Trauerfeiern schrieb Budarka Gedichte. Ebenso zu Ereignissen wie Feuer, Mord oder Unfälle im Ort. „Sie schuf damit so etwas wie eine Dorfchronik in Versen“, so Elke Nagel. Stets blieb Budarka ihren sorbi-schen Wurzeln treu. Insgesamt sind 172 ihrer Gedichte (davon 25 handschriftlich) erhalten. Hinzu kommen vermutlich 86 Choräle. Sie erschienen von 1925 bis 1937 in der sorbischen evangelischen Zeitschrift „Pomhaj Bóh“ (Gott hilf).

Bewegende Geschichte

Budarka schrieb auch ein Gedicht zur Einweihung des Handrij-Zejler-Denkmals im August 1931 am Lohsaer Markt. Gabriele Knothe (sorbisch) und Elke Nagel (deutsch) trugen es Freitagabend vor. Reinhardt Schneider, Vorsitzender des Fördervereins, erinnerte an die bewegende, wechselvolle Geschichte des Denkmals. Dank Spenden aus der ganzen Lausitz entstand es 1931 binnen vier Monaten. Der Bautzener Bildhauer und Grabmal-Künstler Wjaclaw Mocek entwarf das Denkmal. Bislang wurde vermutet, dass er auch die Zejler-Büste von 1931 darauf, die 1942 durch die Nazis für Kriegszwecke eingeschmolzen wurde, geschaffen hat. Doch dem ist nicht so. Zufällig bemerkte Reinhardt Schneider im Jahr 2 000 im Sorbischen Museum das Original der Gussvorlage von 1931. Später, im Jahr 2 005, fotografierte er diese Büste für die Dauerausstellung in Lohsa im Zejler-Smoler-Haus.

„Unser Vorstand kam auf die Idee, die Dauerausstellung durch eine Nachbildung der Zejlerschen Originalbüste zu bereichern“, so Reinhardt Schneider. Jörg Tausch aus Rohne, Bildhauer, Maler sowie Meister und Restaurator im Stuckhandwerk, erhielt den Auftrag. Er entdeckte auf der Rückseite der Büste im Museum die Signatur „C. Tausch“. Neugierig geworden durch die Namensgleichheit forschte er nach. Heraus stellte sich: Gemeint war Bildhauer Curt Tausch (1899–1969) aus Königsbrück. Dieser hatte bis 1931 als Steinbildhauer in Bautzen gearbeitet. Er also (und nicht Wjaclaw Mocek) schuf das Original der Gussvorlage für die Zejler-Büste 1931.

Sorgfalt nötig

Der Lohsaer Förderverein bemühte sich jetzt um eine Nachbildung. Die Finanzierung gelang durch Eigenmittel und durch Förderung von der Stiftung für das sorbische Volk. Das Sorbische Museum prüfte Rechte und Eigentumsverhältnisse der gefundenen Gussvorlage. „Heraus fanden wir: von 1931 bis 1968 stand diese Büste im Wohnzimmer des Kaufmanns Johann Hajesch in Lohsa. Helene Urban aus Lohsa übergab sie 1968 dem Sorbischen Museum in Hoyerswerda. Mit der Verlegung des Museums gelang die Büste dann nach Bautzen.“ Zunächst restaurierte Jörg Tausch die Gussvorlage im Sorbischen Museum. Das verlangte viel Sorgfalt. Abplatzungen, hervorstehende Ecken und Kanten galt es zu restaurieren, ebenso Kragen-Ecken und unten den Stand der Büste. Zum Teil fehlte sogar ein Ohr. „All dies musste nachmodelliert werden“, schilderte der Restaurator Freitagabend. „Mit dem restaurierten Original konnte ich eine Kopie für Lohsa fertigen.“ Aus Gips entstand die rund 15 Kilogramm schwere Nachbildung. Herausforderung war vor allem die Bronzierung.

Mit Lohsa verbindet Jörg Tausch einiges. 2004 restauriert er hier in der Kirche Stuck-Gesimse an der Decke. 2009 zeigte er im Zejler-Smoler-Haus die Sonderausstellung „Sorbische Sagenfiguren und Landschaften der Region“. Jetzt arbeitete er erneut mit dem Förderverein zusammen. „Das Handrij-Zejler-Denkmal mit der Büste hat eine spannende Geschichte“, meinte er Freitagabend. „Sie ist jetzt um einiges klarer. Ich kann etwas zurückgeben. Und das empfinde ich als tiefes Geschenk.“

Feierlich enthüllten Bürgermeister Thomas Leberecht und Domowina-Vorsitzender David Statnik die Nachbildung der Handrij-Zejler-Büste. Sie dankten dem Förderverein herzlich für das Engagement. Damit kehrt die Originalbüste von 1931 symbolisch als Nachbildung nach Lohsa zurück. Sie bleibt jetzt im Zejler-Smoler-Haus.

