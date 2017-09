Zeitungsmachern zugeschaut Achtklässler von der Oberschule Niesky beschäftigen sich im Unterricht mit der Tageszeitung.

Beim Redaktionsbesuch am Mittwoch zeigt Redakteur Steffen Gerhardt den Achtklässlern, wie am Computer Beiträge entstehen. © André Schulze

Nein, Kakao und ein Nutellabrötchen gab es am Dienstag nicht. So eine Überraschung hatten die Redakteure der Nieskyer Sächsischen Zeitung nicht vorbereitet. Und auch die Mädchen und Jungen aus der Klasse 8b der Oberschule Niesky kamen nicht extra gestylt und in ihren selbst entworfenen und gebastelten Zeitungs-Outfits, sondern ganz klassisch in Jeans und T-Shirts in die Redaktion. Bei einem Zeitungsfrühstück und einer Zeitungsmodenschau hatten die Schüler zum Projektstart viel Spaß und auch die Zeit, wie die älteren Leser sich gemütlich in das Blatt zu vertiefen.

Doch an diesem Dienstag war nun der Redaktionsbesuch angesagt. Den hatte ganz eigenständig Antonie Reche für ihre Klasse organisiert. Neugierig aufeinander waren alle. Denn für die Zeitungsmacher war der frühe Start morgens vor acht Uhr ebenso ungewöhnlich wie die vielen neugierigen Fragen, die sie zu beantworten hatten. Eigentlich löchern sie meistens selber ihre Gegenüber. Für die Mädchen und Jungen aus der Klasse 8b und ihre Deutschlehrerin Rosemarie Geide wiederum war der Redaktionsbesuch eine schöne Abwechslung im schulischen Alltag. Sie waren gespannt darauf, mal direkt zu erleben, wie es in einer Redaktion aussieht, was das für Leute sind, die da arbeiten und was alles notwendig ist, damit die fertige Zeitung bei den Abonnenten auf dem Küchentisch landet. Denn theoretisch beschäftigen sich die Oberschüler und Hauptschüler aus der Klassenstufe acht der Nieskyer Oberschule bereits in der vierten Woche mit der Tageszeitung. Dafür nutzen die Mädchen und Jungen aus der Klasse 8b den Deutschunterricht bei Rosemarie Geide. Die unterrichtet eigentlich am benachbarten Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium, hilft aber auch in diesem Schuljahr wieder an der Oberschule aus.

Nun also lesen sie Beiträge, fertigen Collagen, lernen die journalistischen Genres kennen, schreiben selbst Berichte, Nachrichten und Kommentare. Bevorzugtes Thema für die Meinungsbeiträge der jungen Leute war übrigens die Wahl, wie sie berichteten. Leider hatten sie keine Beispielbeiträge mitgebracht. Aber zum Lesen wäre auch gar keine Zeit gewesen, gab es doch viele Fragen zu beantworten und natürlich auch zuzusehen, wie sich eine leere Zeitungsseite füllt, wie Beiträge und Bilder layoutiert werden.

Und so war die Deutschstunde in der Redaktion schneller herum als gedacht und die wissbegierigen Oberschüler machten sich auf den Rückweg – nicht ohne ein Erinnerungsfoto an den Ausflug.

