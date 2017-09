Zeitungsenten und historische Ansichten Auch die SZ macht mit beim Tag der Sachsen. Sie öffnet unter anderem ihr Foto-Archiv.

Wer ein Selfie mit Ente macht, ist beim SZ-Gewinnspiel dabei. © SZ

Löbau. Löbau feiert den Tag der Sachsen - und die SZ ist mit dabei. Auf der Bahnhofstraße haben Zeitung und Verlag einen Stand. Dort gibt es nicht nur eine Auswahl an Produkten aus dem SZ-Treffpunkt, zum Beispiel die beliebten Sprüche-T-Shirts aus der „Original Sächsisch“-Reihe, sondern auch Aktionen zum Mitmachen. So werden am Stand beispielsweise Zeitungsenten verteilt. Sachsentag-Besucher können mit dem Plastik-Tierchen ein Selfie auf dem Gelände schießen und es an die SZ schicken. Das geht am schnellst über Whatsapp (die Handynummer dafür trägt die Ente um den Hals) oder E-Mail. So entsteht eine Fotogalerie mit Eindrücken vom Tag der Sachsen. Wer mitmacht, kann einen Gutschein für den SZ-Treffpunkt gewinnen.

Gewinner gesucht werden auch bei der Wahl zum sächsischen Wort des Jahres. Daran können sich Besucher am SZ-Stand ebenfalls beteiligen und für ihr sächsisches Lieblingswort stimmen. Die Vorschläge fließen in die Gesamtwertung zur Wahl der Sächsischen Wörter des Jahres ein.

Für den Sachsentag öffnet die SZ ihr Fotoarchiv. Auf einem Bildschirm zeigen wir historische Ansichten von Löbau. Das neueste Buch aus dem SZ-eigenen Verlag ist fertiggestellt und beschäftigt sich ebenfalls mit einem Stück Löbauer Geschichte - dem Haus Schminke. Der Verkauf startet am Stand. Zudem gibt es eine Malstraße, wo Kinder Postkarten von Postmodern ausmalen und diese dann am Stand von Postmodern kostenfrei versenden können. Zum anderen können die Kinder unter dem Motto „Mein Sachsen, meine Heimat“ ihr Haus, einen Baum, eine Kirche, eine Sehenswürdigkeit ihrer Stadt oder ihres Dorfes malen.

Redakteur Thomas Christmann übernimmt vom Stand aus die aktuelle Online-Berichterstattung vom Tag der Sachsen. Besucher können ihm dabei über die Schulter schauen. Während der drei Tage können Besucher an einer Online-Umfrage der SZ teilnehmen und das Fest bewerten. Wir veröffentlichen dann die Ergebnisse, wie es den Gästen gefallen hat. (SZ/rok)

Link zur Umfrage: www.sz-apps.de/umfragen/tds

