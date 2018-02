Zeitungen wollen massiv umstrukturieren

Berlin. Die deutschen Zeitungsverlage wollen in diesem Jahr mit einem massiven Umbau auf die digitalen Herausforderungen reagieren. Die Umstrukturierung werde für fast drei Viertel der Unternehmen ein bestimmendes Thema sein, heißt es in einer Studie des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). Insbesondere die „Integration von Print und Digital“ spiele eine große Rolle. Betroffen seien gleichermaßen die Redaktionen, der Leser- und der Werbemarkt. Dies sei aber nicht gleichbedeutend mit Stellenabbau.

Der Studie zufolge wollen die Zeitungsverlage ferner stärker auf Bezahlangebote im Onlinegeschäft setzen sowie sich in der Werbung weiterentwickeln. Da das Anzeigengeschäft schrumpft, sollen zunehmend Kommunikations- und Marketingleistungen an Firmenkunden verkauft werden. Ferner erwarten sie angesichts des Mindestlohns für Zusteller Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe. Dem BDZV gehören 281 Tageszeitungen mit 14,3 Millionen verkauften Exemplaren sowie 13 Wochenzeitungen an. (epd)

