Zeitreise ins Mittelalter Das Schloss Hermsdorf lädt drei Tage dazu ein, das Leben der Wikinger kennenzulernen. Dabei ist viel Action zu erleben.

Die Gruppe Mandshur Tengri präsentiert auch an diesem Wochenende das große Wikinger-Turnier. Nicht nur zu Fuß, sondern auch zu Pferd. © SZ

Bereits zum zehnten Mal machen an diesem Wochenende die Wikiniger das Schloss Hermsdorf unsicher und erobern drei Tage lang die historischen Gemäuer. Doch auch wenn die Wikiniger nicht immer die nettesten Zeitgenossen waren, zur See fuhren und an den Ufern auf Beutezug gingen, so sind die „Überlebenden“, die in den kommenden Tagen in der Großgemeinde Ottendorf zu erleben sind, eher harmlos. Dennoch sorgen sie für viel Action, denn anlässlich des Jubiläums des historischen Spektakels, gibt es in diesem Jahr eine Neuheit: Die Schaukämpfe der Wikinger finden nicht wie bisher zu Fuß, sondern auch zu Pferde statt. Jeweils 13 und 16 Uhr sind diese spannungsgeladenen Wettkämpfe an allen drei Tagen zu erleben. Das ist historisch exakt, verrät der Veranstalter des Spektakels, das Projektzentrum Dresden. Denn die Wikinger beherrschten auch den Reiterkampf. Allerdings konnten sie auf ihren Booten keine Pferde transportieren, deshalb wurden diese einfach auf ihren Beutezügen vor Ort mitgenommen.

Neben den Schaukämpfen können sich Besucher natürlich auf viele weitere Angebote freuen, die sich rund um die Zeit des Mittelalters drehen. So können die Gäste einen großen Markt entdecken, auf dem sich viele Handwerke präsentieren, die damals überlebenswichtig waren und noch heute von echten Mittelalter-Fans mit viel Liebe am Leben erhalten und vorgeführt werden. Neu ist in diesem Jahr zum Beispiel ein Steinmetz mit seinem Lehrjungen. Wer eine Hausnummer aus Stein braucht, kann sie bei den beiden Profis auf dem Markt anfertigen lassen. Und wer sich in seinem Heim immer wieder über stumpfe Messer ärgert, kann diese hier vom Schleifer schärfen lassen. Zudem bieten weit gereiste Händler die unterschiedlichsten Dinge an. So zum Beispiel erlesene Getränke, Geschmeide und edle Gewandungen für die Damen des Festes sowie allerlei Hausrat.

Programm auch für Kinder

Natürlich brauchen die Gäste bei solch einem actionsreichen Tag auch etwas für den knurrenden Magen: von deftig bis süß wird für jeden was geboten. Und damit das niemand „trocken runterwürgen“ muss, gibt es wieder die passenden Getränke wie Obstwein, Klosterbräu, Met und natürlich Alkoholfreies für die kleinen Besucher. An diese ist natürlich nicht nur bei den Getränken gedacht, sondern auch beim Rahmenprogramm. Die Kleinen können auf Ponys reiten, auf einem Karussell fahren und mit der Armbrust oder dem Bogen schießen. Zudem haben die Kinder die Möglichkeit, sich beim Basteln, beim Schnitzen, beim Töpfern oder Glücks-Hufeisenschmieden beteiligen.

Zusätzlich sorgen auch die im Mittelalter bekannten Spielleute für viel Unterhaltung. „Donner & Doria“ und „Ludibundi“ werden ihr musikalisches Können präsentieren, der Feuerengel Gabriel das Volk mit heißen Jonglagen begeistern. Eine Zauberin verwirrt die Sinne ihrer Zuschauer und das Duo Okzitanis bietet lustige Marktgaukeleien. „Theo der Reimesprecher“ wird auf Stelzen den Platz beleben und sich dabei mit seinen Stegreif-Reimen in jeden Hör-Nerv bohren. Sanftere Töne gibt das Harfenweib „Schattenfee“ zu Gehör.

Das Mittelalterfest beginnt an allen Tagen um 10 Uhr und endet am Sonnabend und Sonntag mit einem großen Tavernenspiel mit allen beteiligten Künstlern – solange das Volk bleiben will. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt vier Euro.

Wikinger Spektakel, Schloss Hermsdorf, 1. bis 3. Oktober, Beginn jeweils 10 Uhr

