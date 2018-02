Zeitreise in die 20er-Jahre

Das schräge Musik-Ensemble The Busquitos unterhält die Ballgäste mit Comic-Jazz. Foto: PR

Im Jahr 1924 feierte die Mitglieder der „Privilegierten Schützen Gilde“ von Hoyerswerda aufgrund einer falschen Annahme das „Heimatfest zum 1 000-jährigen Ortsjubiläum“. Mit Festumzug, Festschrift, Volksfest und Festgottesdienst.

Im Zuge des Jahresprojektes der KulturFabrik Hoywoy Reoladed“ greifen die KuFa-Mitglieder das etwas skurrile Ereignis auf und lassen es innerhalb ihres jährlichen Filmballs wieder auf erleben. Der Verein lädt also für diesen Samstag zu einer Zeitreise in die 20er-Jahre: „Zurück in die Zukunft“. Dafür wurde mit den Bürgern der Stadt im Auftrag der (k)UFA ein Film gedreht, der an diesem Abend seine Welturaufführung erleben wird. Eingeladen wird zum entsprechenden Filmball zu dieser 1000-Jahrfeier. Als musikalische Gäste begleiten die Feiernden die Bigband Dresden und das schräge Musik-Ensemble The Busquitos aus den Niederlanden durch den Abend. Außerdem dabei: DJ Louie Prima, ein exquisiter Berliner Schallplattenunterhalter. Ausstellungen, Hinweise auf die weiteren Festivitäten sowie ein Adlerschießen um den Filmball-Pokal und weitere Überraschungen erwarten die Besucher. Angemessene Garderobe der 20er-Jahre wird vorausgesetzt. Der Abend steht ganz unter dem damaligen Motto: „Schön ist es auf Gottes Erden, am schönsten jedoch in Hoyerschwerden“. (red/aw)

Filmball 2018 zum Stadtjubiläum: 1 000 Jahre Hoyerswerda, Sa., 3. März, 21 Uhr, Kulturfabrik Hoyerswerda, Bürgerzentrum Braugasse 1. Tickets kosten 27 Euro sowie 22 Euro (Schüler, Studenten). Sie sind erhältlich unter www.kufa-hoyerswerda.de

