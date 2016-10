Zeitreise in die Reformation Ein neues Panorama von Yadegar Asisi macht Martin Luthers Welt vor 500 Jahren erlebbar.

Ein neuer Blick auf die Reformation: Der Panorama-Künstler Yadegar Asisi im 360-Grad-Panorama in Wittenberg. © dpa

In einem neuen 360-Grad-Panorama in Wittenberg können Besucher in die mittelalterliche Welt des Reformators Martin Luther (1483-1546) eintauchen. Der Künstler Yadegar Asisi, der schon Dresden im Barock sowie nach der Bombardierung 1945, die Berliner Mauer, die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und das australische Great Barrier Reef ins XXL-Format brachte, hat ein 75 Meter langes und 15 Meter hohes Bild geschaffen, in dem Luther in mehreren Szenen vorkommt. Seit Samstag hat „Luther 2017“ für fünf Jahre geöffnet.

Wittenberg wird 2017 einer der zentralen Orte sein, an dem das Reformationsjubiläum gefeiert wird. In der Stadt soll Luther vor 500 Jahren seine Thesen gegen den Ablasshandel angeschlagen haben. Das gilt als Beginn der Reformation. „Eine der größten Herausforderungen war, eine Gesellschaft zu beschreiben in einem Bild, ohne dass das Bild künstlich oder choreografiert wirkt“, sagt Asisi. Wenn sich der Betrachter darauf einlasse, könne er das Leben selber spüren und in die Zeit eindringen. Asisi arbeitete drei Jahre an dem Bild. Er zeigt etwa eine Hexenverbrennung, gegen die Luther wettert. Anderswo sieht der Reformator tatenlos zu, wie ein Jude aus der Stadt getrieben wird. Auch das pralle Leben wird gezeigt – etwa Luther mit einer Frau. Zugleich deuten sich am Horizont die nächsten Kriege an.

Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands für das Reformationsjubiläum, betonte, das Panorama werde Herzstück der Weltausstellung zur Reformation sein. Laut dem Chef der Luther 1517 gGmbH, Ulrich Schneider, kostete das Panorama mit Rundbau 4,5 Millionen Euro. Es handle sich um ein kommunales Projekt, städtische und kirchliche Partner trügen die Kosten. (dpa)

