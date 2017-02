Zeitplan steht für Sächsischen Wolf Mitte des Jahres soll feststehen, wie das Areal um den einstigen Gasthof gestaltet werden soll.

Mitte des Jahres soll feststehen, wie das Areal um den einstigen Gasthof gestaltet werden soll. © Symbolbild/Andreas Weihs

Freital. Für die Gestaltung des Areals Sächsischer Wolf steht jetzt ein Zeitplan fest. Laut Stadtverwaltung sollen sich die möglichen Investoren im März oder April den Stadträten in nicht-öffentlicher Sitzung vorstellen. Danach ist geplant, die Bürger zu informieren. „Wie viele Konzepte dann noch im Rennen sind, wird sich in den kommenden Wochen zeigen“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Mitte des Jahres soll dann der Stadtrat über die Vergabe entscheiden. Unmittelbar danach will die Verwaltung das Verfahren zur Erstellung eines Bebauungsplanes angehen.

In ihrer jüngsten Sitzung waren sich die Stadträte einig, den von der Stadt vorgelegten Zeitplan nicht mit einem Beschluss zu untermauern, um im Falle von Änderungen Spielraum zu haben. Noch unklar ist dagegen, wie genau die Bürgerbeteiligung aussehen wird. So ist etwa zu klären, wie viel Zeit für diese Phase eingeplant wird und ob die Investoren den Bürgern direkt Rede und Antwort stehen werden.

Für das Areal hatte es 21 Interessenbekundungen gegeben, davon legten vier Bewerber ein konkretes Konzept vor. Derzeit werden Vorgespräche mit den Investoren geführt.

,

Die Stadträte haben die Möglichkeit, Einsicht in die Bewerbungsunterlagen zu nehmen. Dies hatte die Fraktion der SPD und Grünen in einem Antrag gefordert. Darin bat die Fraktion auch um einen Zeitplan. Da beides erfüllt ist, konnte der Antrag zurückgenommen werden. Ziel ist es, das Areal an der Ecke Dresdner Straße/Poisentalstraße bis zum Stadtjubiläum im Jahr 2021 zu einem neuen Stadtzentrum auszubauen.

zur Startseite