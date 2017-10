Zeitplan für Schul-Abriss steht Im November kommt der Bagger. Doch im Haus hat der Rückbau schon begonnen.

Auf diesem Areal soll das Kinderzentrum entstehen. © Steffen Unger

In der Woche ab dem 30. Oktober soll der Abriss der leer stehenden Schule an der Bonhoefferstraße in Bischofswerda beginnen. Diesen Termin nannte jetzt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Drei Wochen später ist dann geplant, mit dem Rückbau des versiegelten Schulhofes zu beginnen. Bauwetter vorausgesetzt, sollen die Abrissarbeiten bis Jahresende abgeschlossen und die Fläche planiert werden. Auf dem Areal soll ein neues Kinderzentrum für die beiden Tagesstätten Regenbogenvilla und Sonnenschein entstehen.

Im Schulhaus haben bereits die Arbeiten zum Abriss begonnen. Das Gebäude wird entkernt, die Dachflächen werden zurückgebaut. Den Auftrag vergab der Stadtrat an das Unternehmen Frauenrath aus Bretnig-Hauswalde. Laut Stadt habe es mit 662 918 Euro das wirtschaftlichste Angebot eingereicht.

Das Schulhaus war in der DDR als polytechnische Oberschule errichtet worden. Nach der Wende beherbergte es die Grundschule Süd. Danach stand es bereits zum Abriss, wurde zwischenzeitlich aber noch einmal baulich ertüchtigt. Während der Sanierung der Schulen an der Kirchstraße und des Gymnasiums wurde das Gebäude als Interimsschule genutzt. (szo)

