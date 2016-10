Zeitplan für Fusionklage steht fest Der Rechtsstreit um die Ehepläne von Hartmannsdorf-Reichenau und Frauenstein geht weiter. Das sorgt auch für Verwunderung.

Hartmannsdorf-Reichenau wollen mit Frauenstein fusionieren.- © Kamprath

Hartmannsdorf-Reichenau und Frauenstein halten weiter an ihrem gemeinsamen Fusionvorhaben fest. Sie geben sich nicht mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts in Chemnitz zufrieden, das den Eheplänen Anfang September eine Absage erteilt hatte (SZ berichtete). Nun steht auch der Zeitplan für ihre weiterführende Klage fest. Wie Hartmannsdorf-Reichenaus Bürgermeister Reinhard Pitsch (parteilos) bestätigt, muss der Antrag auf Zulassung der Berufung bis zum 28. Oktober beim sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen vorliegen. Einen weiteren Monat haben die zwei klagenden Kommunen anschließend Zeit, ihre Begründung dafür einzureichen.

Frauensteins Bürgermeister Reiner Hentschel (parteilos) wollte sich nach dem gemeinsamen klaren Votum der Stadt- und Gemeinderäte für die Fortsetzung des Rechtsstreits nicht äußern. Es werde noch eine Pressemitteilung erstellt, hieß es dazu. Aus dem dortigen Rathaus hieß es aber, dass der gemeinsame Rechtsanwalt, Andreas Henke aus Dresden, nun den Berufungsantrag erarbeite. Wann oder ob sich aber das Oberverwaltungsgericht tatsächlich mit dem Fall beschäftigen wird, ist unklar.

In Klingenberg sorgt das Vorhaben für Misstöne. „Ich will mich da heraushalten“, sagt Bürgermeister Schreckenbach (parteilos) auf SZ-Anfrage. „Nach den bisherigen Entscheidungen zu diesem Thema verwundert mich dieser Schritt aber schon etwas.“

Klingenberg bildet eine Verwaltungsgemeinschaft mit Hartmannsdorf-Reichenau. Diese müsste bei der Fusion des kleineren Partners mit Frauenstein aufgelöst werden.

Nach langem Hin und Her gab das Chemnitzer Verwaltungsgericht kürzlich der Landesdirektion Sachsen recht. Diese hatte die Ehepläne nicht genehmigt. Eine entscheidende Hürde sei, so hieß es, dass es zum Kreiswechsel käme. Zudem würde bei der Fusion die vorgeschriebene Anzahl von 5 000 Einwohnern nicht erreicht. Hartmannsdorf-Reichenau im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat etwa 1 100 Einwohner, Frauenstein im Kreis Mittelsachsen rund 2 900. Die Fusionwilligen legten Widerspruch ein. Auch dieser hatte keinen Erfolg, woraufhin die Kommunen klagten.

