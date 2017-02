Zeitplan für Bau auf der Dresdner Straße Auf der Dresdner Straße in Hainsberg ist es derzeit eng – und die Arbeiten ziehen sich noch mehrere Monate hin.

Die Dresdner Straße in Freital-Hainsberg bleibt auch für die kommenden Wochen und Monate ein Nadelöhr. Nachdem die Bauarbeiten an der Ecke Rabenauer Straße zum Jahresende abgeschlossen werden konnten, gehen sie nun stadteinwärts weiter. Seit der vergangenen Woche stehen zwischen Parkplatz am Bahnhof Hainsberg und der Zufahrt zur Semmelweisstraße in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Spur zur Verfügung. In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch wird nun der Zeitplan für die weiteren Arbeiten vorgestellt.

Grund für die Einengung sind Arbeiten an den unterirdisch liegenden Leitungen. Bereits seit Mai 2016 werden an der Dresdner Straße in Hainsberg neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Bauprojekt der Freitaler Strom und Gas (FSG) und der Wasserversorgung Weißeritzgruppe (WVW). Das Vorhaben unterteilt sich in drei Bauabschnitte mit fünf Bauphasen. Damit verbunden sind Einengungen der Fahrspuren, Sperrungen von Gehwegen und halbseitige Sperrungen der Fahrbahn. So ist auch dieses Jahr noch mit weiteren Einschränkungen auf der Straße zu rechnen, kündigte das Rathaus zuletzt an. Die Gas- und Wasserleitungen sollen noch bis zur Güterstraße schrittweise ersetzt werden.

Die Sitzung des Technischen Ausschusses beginnt um 18 Uhr im Rathaus Potschappel. Mit dabei sind Vertreter der FSG und der WVW.

