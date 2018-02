Zeitlos in Leisnig Am Rathaus und auf einer Seite der Stadtkirche stehen die Uhren – aber wenigstens einheitlich.

Sowohl die Rathausuhr als auch die zum Markt zeigende Uhr des Kirchturmes stehen inzwischen auf zwölf Uhr. Vorher hatten die Zeitmesser noch einen Unterschied von zwei Stunden angezeigt. © Fotomontage: André Braun

Leisnig. Leisniger und Gäste sind im Moment gut beraten, wenn sie einen eigenen Zeitmesser dabeihaben oder schnell aufs Handy schauen können. Denn mit der genauen Uhrzeit auf den zentralen Uhren ist es nicht weit her. Nachdem die Rathausuhr eine Zeit lang nachging, steht sie inzwischen still: auf zwölf Uhr, genau wie die zum Markt gewandte Seite der Kirchturmuhr. Schon im Dezember war es dort zwölf Uhr, an der Rathausuhr aber früher oder später.

Die Rathausuhr ist wegen einer gebrochenen Feder außer Betrieb, teilt Ute Schewloka auf Anfrage des DA mit. Sie ist im Rathaus für das Gebäudemanagement und auch solche Objekte wie die Rathausuhr zuständig. Im Januar war der reguläre Wartungstermin. Im Moment befinde sich das kaputte Teil bei der Leipziger Firma Zacharias, die sich der Rathausuhr schon seit Jahren annimmt.

Ebenfalls repariert wird der Motor der Kirchturmuhr, die zum Marktplatz zeigt. Der Schaden dort wurde erst entdeckt, als die Monteure die wieder in Ordnung gebrachte Funkuhranlage eingebaut hatten.

