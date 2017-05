Zeitiger Aufschwung am Arbeitsmarkt Im April gab es deutlich weniger Erwerbslose. Auch für junge Leute gibt es gute Chancen.

Wie bewerbe ich mich bei den Azubis? Vor kurzem hat das Netzwerk Arbeitsmarkt in der Oberlausitz genau solch eine Fortbildung für Unternehmer angeboten. 14 machten mit und waren dankbar. Denn was vor ein paar Jahren noch unvorstellbar geklungen hätte, ist in den Landkreisen Bautzen und Görlitz inzwischen schon nichts Ungewöhnliches mehr: Viele Betriebe müssen um Lehrlinge kämpfen.

Derzeit sind 1 892 junge Oberlausitz auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Für sie gibt es 1 709 freie Lehrstellen. Das ist zwar etwas weniger, als es Kandidaten gibt. Doch vor einigen Jahren kamen noch vier bis fünf junge Leute auf einen freien Platz. „Die Chancen für Jugendliche sind gut in der Region. Sie müssen nicht weggehen, wenn sie nicht wollen und haben gute Aussichten, nach der Lehre in der Oberlausitz einen Job zu finden“, sagte Thomas Berndt, Leiter der Arbeitsagentur Bautzen. Er informierte am Mittwoch über die aktuelle Lage auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt und konnte gute Daten präsentieren. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April deutlich auf 21 961 betroffene Frauen und Männer gesunken. Das sind 2 090 weniger als im März und knapp 3 350 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,7 Prozent. Fast überall in der Oberlausitz ist sie inzwischen im einstelligen Bereich. Die Ausnahme bildet der Raum Görlitz. Dort steht sie bei 12,2 Prozent.

Rechnet man die Menschen hinzu, die derzeit einen Ein-Euro-Job, eine Weiterbildung oder ein Praktikum machen oder beispielsweise krank sind und nicht in Jobs vermittelt werden können, gab es im April allerdings 28 727 Erwerbslose. Die Behörde spricht dabei von „Unterbeschäftigung“.

Agenturchef Thomas Berndt sieht dennoch einen deutlichen Aufschwung, der auch sehr zeitig gekommen ist. Er vermutet, ohne konkreter zu werden, „dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist“. Unter allen Arbeitssuchenden waren 973 Geflüchtete und insgesamt 1 400 Ausländer, also beispielsweise auch Polen und Tschechen.

In Weißwasser waren im April 1 945 Menschen ohne Job, 205 weniger als im März. Die Quote lag bei 9,6 Prozent. In Niesky es 1 042 Betroffene, 72 weniger als im März. Im Landkreis Görlitz gab es 8 835 Hartz-IV-Empfänger.

