Zeithains neuer Hort soll in einem Jahr stehen Das Planungsbüro stellte erstmals die Pläne für den Neubau vor. Dabei gab es nur Kritik an den Vogelnestern.

Auf dem Neuzeithof an der Hauptstraße 16 soll bis Ende nächsten Jahres ein neuer Hort entstehen. Den Mitgliedern des Technischen Ausschusses wurden jetzt die Pläne vor Ort vorgestellt. © Sebastian Schultz

Der Zeitplan ist ehrgeizig: Schon Mitte Dezember soll der Bauantrag stehen, im Februar und März könnten dann die Aufträge vergeben werden, und Ende 2017 soll der neue Zeithainer Hort auf dem Neuzeithof fertig sein. Das sagte Bauamtsleiter Holger Koßwig bei der Vorstellung des Projektes auf der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Mit einem Einzug der Kinder rechnet er in den Winterferien 2018.

Ob die derzeitigen Pläne die endgültigen sind, ist dabei noch nicht klar. Denn der Finanzspielraum ist knapp bemessen. Die Kosten dürfen 1,5 Millionen Euro nicht überschreiten, mehr als 820 000 Euro davon kommen aus dem aktuellen Investitionspaket des Freistaates. Der große Winkelbau mit 120 Plätzen, in dem alle Zeithainer Hortkinder unterkommen könnten, ist damit jedoch nicht machbar. Deshalb soll zunächst eine abgespeckte Variante für 68 Kinder gebaut werden, um zumindest den Flachbau im Ring der Freundschaft schließen zu können. Der wird sowieso nur noch mit befristeter Genehmigung betrieben, da in den Außenwänden Asbestbeton steckt.

Vorgesehen ist deshalb zunächst ein zweieinhalbstöckiger, rechteckiger Bau, dessen Giebel zur Hauptstraße zeigt. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss, die durch zwei Treppenhäuser verbunden werden, befinden sich jeweils zwei Gruppenräume mit Garderoben und Sanitärräumen. Im Obergeschoss sind zudem die Personalräume untergebracht und im Erdgeschoss ein großer Mehrzweckraum. Der ist so geplant, dass er perspektivisch Dreh- und Angelpunkt für einen weiteren Anbau sein könnte, erklärte Holger Koßwig.

Die Erweiterung hat die Gemeinde zur Unterbringung aller Hortkinder an einem Standort noch genauso im Blick wie die Bewegungshalle für Schul- und Vereinssport. Denn zurzeit müssen die Grundschüler aus Zeithain mit dem Bus zum Sportunterricht in die Mehrzweckhalle nach Röderau fahren. „Wir gehen aber nicht davon aus, dass kurzfristig auf dem Neuzeithof weitergebaut wird“, so der Bauamtsleiter. Der Hortneubau werde trotzdem eine runde Sache.

So stellen sich das Gröditzer Planungsbüro Kluge und die Gemeindeverwaltung Richtung Hauptstraße einen kleinen Bauerngarten vor, eine asphaltierte Feuerwehrzufahrt, die einmal als Verkehrsgarten genutzt werden kann, eine große Terrasse mit Sonnensegel, einen Spielplatz sowie neue Parkplätze. Die Zufahrt soll vom Weg Hinter den Gütern erfolgen, wobei überlegt werde, die Straße in dem Zuge gleich mit auszubauen, kündigte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) an. So will man auch das tägliche Chaos beim Abholen der Kinder auf der Hauptstraße vermeiden. Der Haupteingang zum neuen Hort werde aber Richtung des Fußweges sein, der zwischen Hauptstraße und Hinter den Gütern verläuft.

Die Gemeinderäte begrüßten fraktionsübergreifend die Pläne. Die einzige Kritik kam von Dieter Wamser (BIG): „Die Vogelnester sehe ich kritisch.“ Die Erker an der Längsseite sähen für ihn nicht nur komisch aus, sondern seien sicher auch kostspielig. Für das Planungsbüro sind die jedoch nicht nur ein Gestaltungselement an dem sonst recht schlichten Bau, sondern auch eine Möglichkeit für die Kinder, sich Rückzugsorte zu schaffen, hieß es.

