Zeithains Holperpisten verschwinden Die Gemeinde hat sich vier Straßenbauprojekte für dieses Jahr fest vorgenommen – hofft aber noch auf mehr.

Der Zustand der Fußwege in der Nikopoler Straße in Zeithain sorgte in der Vergangenheit für Kritik. Die Stolperfallen sollen nun im Spätherbst beseitigt werden – nachdem die Enso die aktuellen Arbeiten am Breitband beendet hat. © Sebastian Schultz

Die Wunschliste der Gemeinde ist lang. Fast zwei Dutzend Straßenbaumaßnahmen stehen auf der aktuellen Prioritätenliste, die Bauamtsleiter Holger Koßwig im Gemeinderat vorstellt. Definitiv umgesetzt werden können aber voraussichtlich nur vier.

Moritzer Straße und Fußwege an der Nikopoler Straße werden ausgebaut

Zwei Maßnahmen, die auf Anregung von Gemeinderäten im vergangenen Jahr auf die Prioritätenliste gerutscht sind, werden beziehungsweise wurden schon in diesem Jahr umgesetzt. So wurde das Kopfsteinpflaster auf einem etwa 50 Meter langen Teilstück der Mühlberger Straße bei Bobersen kritisiert, weil schon Fahrräder in den Rinnen steckengeblieben sind. Die Pflastersteine wurden in den vergangenen Tagen nun mit einer Asphaltdecke überzogen, Kosten: etwa 12 000 Euro.

Die Arbeiten für die Verlegung der Straße hinter dem Neuzeithof auf das gemeindeeigene Grundstück sollen in der Augustsitzung des Gemeinderates vergeben werden, kündigt Holger Koßwig an. Damit soll die gewünschte offizielle Zufahrt von der Neudorfer Straße zur Grundschule Zeithain hergestellt werden. Die Kosten werden auf 76 000 Euro geschätzt.

Mit der Vergabe für den Ausbau der Moritzer Straße und für die Erneuerung der Fußwege an der Nikopoler Straße rechnet der Bauamtsleiter dagegen im September. Die Maßnahmen werden auf 64 000 und 26 000 Euro geschätzt und sollen in Verbindung mit dem durch die Enso geplanten Breitbandausbau durchgeführt werden.

Hoffnung für Lichtenseer Straße und Lindenallee

Weil der Freistaat die Mittel für den kommunalen Straßenbau aufgestockt hat, hofft die Gemeindeverwaltung nun zudem auf Fördermittel für weitere Bauprojekte. Die haben aber zum Teil einen solch großen Umfang, dass sie perspektivisch nur in Teilabschnitten realisiert werden können, sagt Holger Koßwig.

Dazu gehört unter anderem der Ausbau der Parkstraße in Zeithain, für den mit Kosten in Höhe von 130 000 Euro gerechnet wird. Oder auch die Instandsetzung der Lindenallee in Bobersen, die voraussichtlich mit 157 000 Euro zu Buche schlagen wird. Kleinere Maßnahmen seien dagegen der Ausbau eines Teiles der Wasserturmstraße mit geschätzten Kosten von 40 000 Euro und eines Abschnittes der Teninger Straße mit 13 000 Euro.

Der Ausbau der Lichtenseer Straße in Zeithain, der mit 96 000 Euro beziffert wird, steht zwar auch noch unter den nachgeordneten Maßnahmen – „die Straße wird bei Starkregen aber zunehmend zum Problem“, sagt Gemeinderat Christian Wagner (CDU). Regelmäßig stehe die halbe Straße unter Wasser und die Autofahrer müssten schon sehr langsam fahren, um die Passanten nicht nass zu spritzen.

Straßen Am See und zum Ehrenhain stehen hintenan

Neben den neun prioritären Maßnahmen gibt es 14 Projekte ohne einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung. „Die sollte man perspektivisch mal angehen“, so Holger Koßwig, ohne ein Jahr zu nennen. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Instandsetzung der Weinbergstraße in Zschepa, Am See in Zeithain, die Straße zum Ehrenhain in Zeithain, sowie der Fußweg zwischen der Mehrzweckhalle Röderau und dem Waldschlößchen.

