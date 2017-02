Zeithain will Telefonzellen behalten Die Telekom möchte gern zwei Häuschen abreißen, doch der Gemeinderat ist dagegen.

Am Dorfplatz in Röderau steht sie noch – die gute alte Telefonzelle. Und da soll sie auch bleiben. © S. Schultz

Die beiden öffentlichen Telefone an der Nikopoler Straße und am Dorfplatz in Röderau sollen erhalten bleiben. Dafür hat sich der Zeithainer Gemeinderat ausgesprochen. Damit stellt sich die Kommune gegen die Telekom. Das Unternehmen hatte gegenüber der Gemeinde bekundet, die Geräte entfernen zu wollen. Laut Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) verweist das Unternehmen darauf, dass die Bevölkerung mit Festnetzanschlüssen und Handys ausreichend versorgt sei und die öffentlichen Telefone nicht mehr wirtschaftlich sind. Die Gemeinde werde jedoch „vor allen Dingen bezogen auf unsere ältere Mitbürger“ dem geplanten Entfernen der Apparate nicht zustimmen, so Hänsel.

Die Gemeinde hat beim Schicksal der Röderauer Telefonzelle und der frei stehenden Telefonsäule in Zeithain ein Mitspracherecht. Nur wenn die Kommune ihr Einvernehmen erteilt, dürfen die Geräte abgebaut werden. „Hier werden wir wenigstens noch gefragt“, kommentierte dies Bürgermeister Ralf Hänsel und verwies auf die Schließung der Sparkassen-Filiale. Bei der hatte die Gemeinde leider keine vergleichbare Möglichkeit gehabt, ihr Veto einzulegen. (SZ/ewe)

