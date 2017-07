Zeithain kauft Straße im Industriegebiet Das Straßenstück wird zwar von der Gemeinde gepflegt, befindet sich aber noch in Privatbesitz. Das ist kein Einzelfall.

Die Gemeinde Zeithain will eine etwa 1 000 Quadratmeter große Fläche im Industriegebiet an der B 98 kaufen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung Anfang der Woche einstimmig beschlossen – und hatte eigentlich auch gar keine Wahl.

Das Flurstück umfasst einen Teil der Industriestraße D direkt an der Kreuzung zur Industriestraße E. Ursprünglich gehörte das gewidmete Straßengrundstück der Gemeinde Glaubitz, erklärt Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). Das Sächsische Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen hatte die Fläche nun aber an eine Erbengemeinschaft rückübertragen – und die stellte einen Kaufantrag an die Gemeinde Zeithain, weil die Fläche auf deren Gemarkung liegt. Schon jetzt ist die Gemeinde für Pflege und Erhalt der Straße zuständig, mit dem Kauf werde nun der ordnungsgemäße Zustand hergestellt, erklärt Bürgermeister Hänsel. Der Kaufpreis beträgt etwa 3 000 Euro.

Dieser Fall ist auch gar nicht so ungewöhnlich, sagt Kämmerin Joana Goltzsche. Es gebe gemeindeweit noch weitere Grundstücke, die zwar zum sogenannten wirtschaftlichen Eigentum der Kommune gehören und aufgrund der Widmung durch die auch gepflegt werden, aber sich eigentlich im privaten Besitz befinden. Grundsätzlich sollen all diese Flächen langfristig von der Gemeinde gekauft werden. Laut Joana Goltzsche werden dafür bereits Rücklagen gebildet. (SZ/ste)

