Michael Roes (57) ist Schriftsteller und Filmemacher aus Berlin. Roes wuchs in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze am Niederrhein auf. Nach dem Abitur studierte er Psychologie, Philosophie und Germanistik an der Freien Universität Berlin.

Zeithain. „Zeithain“ erzählt vom Erwachsenwerden – es ist ein Buch über Rebellion gegen den Vater, Selbstfindung, sexuelle Vorlieben. Es geht um Hans Hermann von Katte, der den Kronprinzen von Preußen kennen und lieben lernt. Ein zentrales Kapitel handelt vom Lustlager August des Starken in Zeithain 1730. Gemeinsam mit Katte flieht der Prinz von dort vor dem tyrannischen Vater. Katte wird dafür hingerichtet. Auf einer zweiten Ebene im Buch führt Philip Stanhope auf den Spuren seiner Ahnen immer wieder zu den historischen Schauplätzen der Gegenwart. Die SZ sprach mit dem Autor Michael Roes über seine Reise nach Riesa und Zeithain und über Liebe zwischen Männern im 18. Jahrhundert.

Herr Roes, wurde Wegwerfbesteck wirklich fürs Zeithainer Lustlager erfunden?

Zumindest belegen die Quellen, dass für das Lustlager einfaches Geschirr aus Holz angefertigt wurde, das danach haufenweise in der Elbe landete. Auf dem Fluss hat es noch Jahre nach dem großen Campement den Schiffsverkehr behindert.

Sie sind an die Schauplätze gereist, an denen sich Katte aufgehalten hat, darunter nach Riesa und Zeithain. Waren Ihre Besuche in Sachsen tatsächlich so trostlos wie Sie im Buch schreiben?

Man darf das nicht als Reisebericht lesen. Ich betrachte diese Orte in meinem Buch durch die Augen von Philip Stanhope. Er ist ein äußerst ironischer Typ, der zu Überspitzungen neigt. Aber jede Überspitzung hat einen wahren Kern. Aus Berlin kommend habe ich in Riesa und Zeithain tatsächlich eine Form von kleinstädtischer Tristesse wahrgenommen. Und eine Atmosphäre der Zukunftsangst.

Was haben Sie vor Ort gemacht?

Ich habe nicht unbedingt nach Kontakten gesucht, ich habe eher in Cafés gesessen, soweit es welche gab, und die Atmosphäre auf mich wirken lassen. Ich habe zu erkunden versucht, was da 300 Jahre nach Katte noch aus der Tiefe steigt.

Und?

Das hat je nach Ort unterschiedlich gut funktioniert. In Zeithain, wo nur noch die Obelisken übrig sind, die das Lustlager-Gelände begrenzt haben, oder in Königsberg, wo die Vergangenheit vollständig abgeräumt wurde, war das schwieriger als etwa in Wust. Dort liegt Katte in der Familiengruft begraben.

Hat Katte während des Lustlagers tatsächlich in Riesa genächtigt?

So detailliert sind die Quellen nicht. Aber es war klar, dass die Tausenden Teilnehmer nicht alle im Lustlager selbst untergebracht werden konnten. Das war vor allem den adeligen Gästen vorbehalten. Quartiere gab es in der ganzen Umgebung – bis hin nach Leipzig.

Warum heißt das Buch „Zeithain“ und nicht etwa „Katte“?

„Katte“ war mein Arbeitstitel. Aber letztlich geht die Geschichte weit über ihn hinaus und ist ein Roman über die ganze damalige Epoche. Also habe ich ihn „Zeithain“ genannt. Dass den Ort nicht jeder kennt, spielt dabei keine Rolle. Der Begriff „Zeithain“ hat ja auch eine poetische, bildhafte Konnotation. Er lässt viele Assoziationen zu: Weite, Horizont, Welthaltigkeit. Ich stelle mir einen lichten Ort vor.

Wie lang haben Sie recherchiert?

Fünf, sechs Jahre lang. Danach kam die Suche nach einem Verlag. Meine Idee, die Geschichte aufzuschreiben, ist aber viel älter. Im Studium bin ich auf diese deutsche Tragödie aufmerksam geworden. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich tatsächlich an den Stoff herangewagt habe. Dann habe ich erst einmal etwa zwei Jahre lang sehr viel gelesen. In dem Buch ist nichts übers Knie gebrochen, und ich hoffe, man liest das auch.

Unter Historikern ist es umstritten, ob der Alte Fritz schwul war. Für Sie nicht?

Die Worte „schwul“ oder „Homosexualität“ kommen in dem Buch nicht vor. Das ist auch sehr wichtig. Denn die Begriffe stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Friedrich konnte mit Frauen nicht viel anfangen. Um König zu werden, musste er heiraten. Doch gleich nach der Hochzeit hat er seine Frau aus Berlin verbannt. Schloss Rheinsberg indessen, die Residenz seines Bruders Heinrich, war als Treffpunkt gleichgeschlechtlich Liebender europaweit bekannt. Tatsächlich ging man im 18. Jahrhundert, zumindest beim Adel, relativ freizügig damit um, solange man seine gesellschaftlichen Pflichten hinsichtlich Ehe und Nachkommen erfüllte. Vor allem jene, die eine Laufbahn im Militär eingeschlagen hatten, kamen kaum mit dem anderen Geschlecht in Kontakt. Trotzdem hatten die Menschen ja sexuelle Bedürfnisse. Wer nicht verheiratet war und nicht zu einer Prostituierten gegangen ist, hat einiges von seinem Verlangen nach körperlicher Nähe sicher auch im Kreis seiner Kameraden ausgelebt. Selbst beim strengen Vater Friedrichs, dem Soldatenkönig, wissen wir von seiner Liebe zu den Langen Kerls, auch wenn er sich für dieses heimliche Begehren selbst verachtet hat. Einen Teil dieses Schuldgefühls hat er zweifellos auf seinen Sohn projiziert und ihn dafür büßen lassen. Nur so lässt sich das grausame Todesurteil gegen den intimsten Freund seines Sohnes, Katte, verstehen.

Das erste Kapital strotzt nur so vor Namen und Verwandtschaftsbeziehungen. Wollten Sie Ihre Leser quälen?

Nein, natürlich nicht. In dem barocken Roman, die ja zu einem Großteil von detailreichen und ironischen Abschweifungen leben, wollte ich dem Leser mit dieser spielerischen Form eher ein Lesevergnügen, eine Leselust bereiten.

Der Roman ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen. 808 Seiten, gebunden, 28 Euro.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

