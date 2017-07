Zeithain darf bei der Nixe mitreden Seit mehr als eineinhalb Jahren streiten Strehla und Zeithain über die Fähre. Es geht um Geld und Mitspracherechte.

Die Fähre Nixe quert die Elbe zwischen Strehla und Lorenzkirch. Wann das Schiff fährt und wie viel Passagiere für einen Fahrschein zahlen müssen, darüber entscheiden künftig die Kommunen Zeithain und Strehla gemeinsam. © Sebastian Schultz

Ralf Hänsel nennt es ein politisches Fingerhakeln mit seinem Strehlaer Amtskollegen Jörg Jeromin, das jetzt nach mehr als eineinhalb Jahren zu Ende gehen könnte. Gerungen haben dabei beide um eine neue Vereinbarung für die Fähre, die zwischen Lorenzkirch und Strehla unterwegs ist. Die Nixe.

Das Fährschiff gehört der Stadt Strehla und wird auch durch diese betrieben. 25 000 Euro jährlich kostet das die Stadt in etwa. Finanzielle Unterstützung kommt außerdem mit 30 000 Euro vom Landkreis Meißen und mit weiteren 25 000 Euro von der Gemeinde Zeithain.

„Bisher wurde aber ohne uns entschieden“, kritisiert Zeithains Bürgermeister Hänsel (parteilos). Mit dem Kreistagsbeschluss Ende 2015, die Finanzierung der Fähren neu zu regeln, machte Zeithain deshalb Druck, auch die sogenannte Durchführungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen den zwei Kommunen zu überarbeiten. „Für uns war klar, dass der Gemeinderat ein Mitspracherecht erhalten muss“, erklärt Ralf Hänsel. Wenn man genauso viel bezahlt wie Strehla, wollte man schließlich auch bei Fährzeiten oder -tarifen mitreden dürfen oder bei der Kostenkalkulation.

Deshalb sei eine Arbeitsgruppe mit Bürgermeistern, Verwaltungsmitarbeitern und Gemeinde- beziehungsweise Stadträten gegründet wurden, die in nur einer Sitzung das neue Papier festzurrte. Zwei Tage später habe der Stadtrat Strehla aber einen völlig konträren Beschluss gefasst, behauptet zumindest Ralf Hänsel. „Da habe ich mich dann auch bockig gestellt und gesagt, dann zahlen wir nicht mehr“, so der Bürgermeister. Zwar sei das Geld im Haushalt eingeplant gewesen, man wollte aber Druck aufbauen. Und das geht am besten über das Geld.

Seitdem gab es wohl immer mal wieder Besprechungen zwischen beiden Rathäusern, bis die Vereinbarung jetzt so weit gediehen ist, dass sie in den Räten beider Kommunen beschlossen werden kann. Darin sind nun nicht nur die neuen Mitspracherechte der Zeithainer verankert, sondern ist auch das Kündigungsrecht neu geregelt worden. „Wir sind damit sehr zufrieden“, sagt Bürgermeister Hänsel.

Obwohl es auch in seinem Gemeinderat durchaus Kritik gibt. „Warum gibt es eine 50/50-Teilung der Kosten. Der größere Nutznießer der Fähre ist doch Strehla“, findet beispielsweise CDU-Gemeinderat Jörg Runow. Das Zeithainer Rathaus sieht das jedoch anders und will sich unter anderem mit Blick auf den Lorenzmarkt und die Radtouristen auch weiterhin klar zu der Fähre bekennen. Auch finanziell. Der Gemeinderat fasste am Montagabend auch eine einstimmige Beschlussempfehlung, endgültig soll die Vereinbarung in der Sitzung am 10. August beschlossen werden.

In Strehla stand das Papier schon Ende Juni auf der Tagesordnung und wurde auch bereits beschlossen, sagt Strehlas Hauptamtsleiterin Martina Knichale. Das geschah zwar in nichtöffentlicher Sitzung. Die Hauptamtsleiterin bestätigt jedoch, dass das Zeithainer Mitspracherecht nun schriftlich fixiert ist. „Unbenommen dessen haben wir in der Vergangenheit die Fährpreise und die Satzung generell mit der Gemeinde Zeithain abgestimmt“, sagt Martina Knichale und widerspricht damit ein Stück weit den Zeithainer Kollegen.

Einig sind sich beide Kommunen darüber, die Nixe mittelfristig in den öffentlichen Nahverkehr integrieren zu wollen. Schließlich betreibt die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) bereits die Fähren zwischen Diesbar-Seußlitz und Niederlommatzsch sowie zwischen Kötitz und Gauernitz.

Die Nixe verkehrt zwischen April und September Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen für eine Fahrt 2 Euro, Kinder 1 Euro. Während des Lorenzmarktes gelten geänderte Fährzeiten.

