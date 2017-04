Zeithain bekommt weiteren Solarpark Die Enso ist das dritte Unternehmen, das in der Gemeinde Sonnenenergie in Strom umwandeln will.

Nach monatelangem Papierkrieg sollen in wenigen Wochen nun die Bagger rollen: Bereits im Mai will die Energie Sachsen Ost AG (Enso) die ersten Proberammungen auf dem Areal im Industriegebiet zwischen Zeithain und Glaubitz vornehmen. „Das ist eine sinnvolle Nutzung, da uns der Standort sowieso gehört“, sagt Unternehmenssprecherin Claudia Kuba. Denn auf der etwa sieben Hektar großen Freifläche zwischen Industriestraße D und K stand einst ein Heizkraftwerk, das jedoch bereits vor über zehn Jahren abgerissen wurde.

Ab Juni sollen dort die Solarmodule aufgebaut werden und voraussichtlich bereits ab August in der Spitze 5 000 Kilowatt produzieren. Der Strom werde ins normale Netz eingespeist, schließlich habe die Enso in direkter Nachbarschaft eine Mittelspannungsleitung liegen. Der Zeithainer Solarpark wäre die dritte Freiflächenanlage des Unternehmens, das bereits kleinere Parks seit 2014 in Bautzen-Teichnitz sowie seit 2016 in Dohna betreibt. Die Investitionssumme beläuft sich auf mehrere Millionen Euro, sagt Enso-Sprecherin Claudia Kuba. Zudem seien im Vorfeld mehr als zwei Jahre lang intensive Vorarbeiten gelaufen.

Eine wichtige Voraussetzung für den Bau war nämlich einerseits die Änderung des Bebauungsplanes für das Areal. Die hatte zunächst Auslegungen und Stellungnahmen zahlreicher Ämter notwendig gemacht, um dann letztlich Anfang des Jahres endgültig den Zeithainer Gemeinderat zu passieren. Die zweite wichtige Voraussetzung war die Beteiligung an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur, bei der die Bundesrepublik eine gewisse Menge an Solarflächen ausschreibt, die neu gebaut werden darf.

„Wir waren nicht die Günstigsten, aber im günstigen Segment und haben den Zuschlag erhalten“, informiert Claudia Kuba zur Ausschreibung 2016. Aktuell sei das Unternehmen deshalb bereits auf der Suche nach Firmen, die für den neuen Solarpark die Module liefern, den Unterbau und die Elektrik installieren können. Die Enso ist damit bereits das dritte Unternehmen, das in der Gemeinde Zeithain einen Solarpark baut.

Den Anfang machte Q-Cells. Der Photovoltaik-Anbieter mit Sitz in Bitterfeld-Wolfen hatte 2009 mehr als 45 Millionen Euro investiert, um auf etwa 30 Hektar einer ehemals militärisch genutzten Fläche an der Abendrothstraße den ersten Solarpark des Landkreises zu bauen. Damals galt die Anlage als die größte im Freistaat und gehörte zu den Top 5 in Deutschland. Seit vergangenem Jahr entsteht in direkter Nachbarschaft allerdings eine sogar noch größere Anlage. Das Hamburger Unternehmen Enerparc AG plant, im Alten Lager eine insgesamt etwa 35 Hektar große Anlage zu bauen. Der erste Bauabschnitt steht bereits, der zweite befindet sich im Bau und der dritte in Planung.

