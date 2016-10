Zeitdruck in Bischdorf Ein Teil der Dorfstraße ist dicht. Das nützt den Dorfbewohnern, aber bis Ferienende muss alles fertig sein – sonst droht Ärger.

Die Zufahrt zur Unteren Dorfstraße in Bischdorf in Richtung Herwigsdorf ist gesperrt. Bis Ende der Schulferien soll die Sperrung aber aufgehoben werden. © Rafael Sampedro

Verkehrsteilnehmer, die dieser Tage von Löbau oder Bernstadt kommend auf die Untere Dorfstraße in Bischdorf einbiegen und in Richtung Herwigsdorf fahren wollen, werden ausgebremst. Denn Absperrzäune signalisieren seit Dienstag, dass es dort nicht weitergeht. Bauarbeiten im Bereich der Bischdorfer Kreuzung sind der Grund für die Sperrung. Auf einer Länge von 160 Metern werden die Entwässerung und die Asphaltschicht der Unteren Dorfstraße erneuert. Das teilt Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, kurz Lasuv, mit.

Rosenbachs Bürgermeister Roland Höhne (CDU) hat die Bischdorfer Bauarbeiten schon länger herbeigesehnt. „Ich bin froh, dass endlich etwas passiert“, sagt er. Das Bauprojekt sei wichtig, um die Entwässerungsprobleme im Kreuzungsbereich in den Griff zu bekommen. Denn bei starkem Regen hätten Dorfstraße und angrenzende Grundstücke regelmäßig unter Wasser gestanden und sich gleichzeitig große Mengen Dreck auf der Fahrbahn angesammelt. „Die Entwässerung war ganz einfach nicht ausreichend dimensioniert“, so Höhne.

Das Landesamt stellt nun Mittel in Höhe von rund 100000 Euro bereit, um die Missstände beseitigen zu lassen. Unter anderem werden entlang der Unteren Dorfstraße linksseitig in Richtung Herwigsdorf neue Borde mit davorliegendem Schnittgerinne gesetzt. „Zusätzlich wird in diesem Bereich eine Sickerleitung verlegt“, so Frau Wernicke. Rechtsseitig der Straße entsteht ebenfalls ein neuer Bord mit eingebauter Entwässerung. Außerdem soll die im angrenzenden Gehweg bereits vorhandene Entwässerungsleitung ausgetauscht werden. Für Bischdorf springt außerdem noch ein positiver Nebeneffekt dabei heraus: Denn im Zuge der Bauarbeiten wird nicht nur ein Teil des Fußweges erneuert, sondern zusätzlich zur geplanten Fahrbahnerneuerung auch noch eine Engstelle auf der Unteren Dorfstraße verbreitert. „Busse kommen danach besser um die Kurve“, so Bürgermeister Roland Höhne. Seine Gemeinde beteiligt sich mit rund 10000 Euro an den anfallenden Baukosten.

Wer dennoch von Bischdorf nach Herwigsdorf oder umgekehrt gelangen will, muss mit seinem Fahrzeug über die Umleitung über die Straße Am Rosenbach fahren. Zugelassen sind aber nur Fahrzeuge mit einem Gewicht von maximal 3,5 Tonnen. Große Lastwagen müssen einen weiträumigen Umweg über die B178 in Kauf nehmen. Für landwirtschaftliche Fahrzeuge sei extra eine separate Strecke ausgebaut worden. Mehr möchte der Bürgermeister dazu nicht verraten. Denn Höhne will nicht, dass die Piste als Schleichweg genutzt wird.

Dass, die Bauarbeiten genau während der Herbstferien erledigt werden, ist Absicht. Denn: In den Ferien rollen keine Busse durch Bischdorf. Die Umleitungsstrecke ist für die schweren Gefährte außerdem auch gar nicht ausgelegt. Deswegen müssen sich die Arbeiter beeilen, um die Baumaßnahme fristgerecht zum 14. Oktober fertig zu bekommen und danach der Schulbus wieder fahren kann. Höhne ist skeptisch: „Ich weiß nicht, ob alles pünktlich fertig wird“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Sollte dieser Fall eintreten, gebe es derzeit noch keinen Plan B, wie die Bischdorfer Kinder nach Herwigsdorf zur Schule kommen, so Roland Höhne.

