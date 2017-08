Zeitarbeiter für 65 Berufe gesucht Metaller stehen in der Oberlausitz besonders hoch im Kurs. Für einige Gewerke gibt es hingegen kaum Nachfrage.

20541 Frauen und Männer ohne Arbeit – weniger waren es in der Oberlausitz in einem Juli seit 1990 nie. Zugleich waren bei der Arbeitsagentur Bautzen 4 532 offene Stellen gemeldet – so viele wie noch nie im Juli. Meist geht schon aus der Bezeichnung der Stellen hervor, welche Berufsbilder da angeboten werden. So waren im Juli 397 Arbeitsplätze im Handel sowie der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen vakant. 830 neue Leute wurden für das verarbeitende Gewerbe gesucht, also beispielsweise für die Metallverarbeitung oder auch die Lebensmittelproduktion. Die meisten offenen Stellen aber gab es, wie seit Jahren in jedem Monat, in der Zeitarbeit. Hier gab es im Juli 1465 Stellenangebote. Oder anders gesagt: Fast jeder dritte freie Job kam aus der Zeitarbeit.

Welche Jobs sich konkret dahinter verbergen, wenn Zeitarbeitsfirmen ihre Beschäftigten an andere Arbeitgeber verleihen, verrät die Statistik nicht auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten. Den bietet eine Tabelle mit sperrigem Namen: „Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen in der Wirtschaftsabteilung 78 – Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften“. Diese listet 155 verschiedene Berufe auf. In 65 davon werden gegenwärtig Zeitarbeiter gesucht. Und das sind die zehn meistgenannten Berufe mit freien Zeitarbeits-Stellen: Gebraucht werden allein 179 Metall-Bearbeiter, gefolgt von 170 Metallbauern/ Schweißtechnikern. Auf Platz drei folgt die Maschinen- und Betriebstechnik mit 128 Zeitarbeits-Jobs, danach Energietechnik mit 101 und der Bereich Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag mit 87 freien Stellen.

Im Mittelfeld der Statistik rangieren Berufe, die weiter vorn zu vermuten gewesen wären. So werden für Hotels überhaupt keine Leihkräfte gesucht, in der Gastronomie 55. In der Altenpflege besteht Bedarf an 41 Zeitarbeitern, im Aus- und Trockenbau sind sieben Stellen vakant.

Es gibt aber auch Branchen, in denen nicht von vornherein vermutet würde, dass dort Leiharbeiter zum Einsatz kommen. So werden für Unternehmensorganisation und -strategie sechs Leute gesucht, für nicht-ärztliche Therapie und Heilkunde fünf, und für technisches Zeichnen drei.

Nur mit einem Sternchen versehen sind in der Tabelle Branchen, in der es zwar mindestens eine, aber weniger als drei Leiharbeiter-Stellen gibt. Dazu gehören Landwirtschaft, industrielle Glasherstellung und Hochbau.

