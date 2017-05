„Zeit ist Gehirn“ Schlaganfall ist eine der häufigsten Todesursachen. Wie das Risiko minimiert werden kann, erklärt Chefarzt Dr. Schütz.

Schnürsenkel binden, Reißverschluss auf- und zuziehen, Knopf auf- und zu machen … Dr. Markus Schütz zeigt die Übungstafel, an der in der Klinik in Dippoldiswalde Patienten nach einem Schlaganfall wieder alltägliche Handgriffe erlernen. Foto: © Kamprath

Dr. Markus Schütz leitet die Klinik Dippoldiswalde der Weißeritztal-Kliniken seit 2014. Er ist nicht nur ausgewiesener Kardiologe. Er kann den Patienten ihre Erkrankungen leicht verständlich erklären – zum Beispiel einen Schlaganfall. Warum er bei dem Thema bedauert, ein Mann zu sein, ihn dabei die medizinische Vorgeschichte seiner Familie besonders interessiert, verrät er im Gespräch mit der SZ.

Herr Dr. Schütz, an diesem Mittwoch ist deutschlandweit Tag des Schlaganfalls. Heißt das, wir sollten am besten gleich im Bett bleiben, weil jederzeit ein Blitz im Kopf einschlagen kann?

Nein, auch wir wollen an dem Tag Botschaften an die Menschen bringen, damit künftig weniger Leute von Schlaganfall betroffen sind. Das ist immer noch eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. So weit muss es aber nicht kommen. Die erste Botschaft ist: Jeder kann selbst die Risikofaktoren minimieren. Und die zweite: Wenn es passiert, gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten. Aber das können Mediziner nicht alleine richten.

Wie häufig treten Schlaganfälle auf?

Jedes Jahr erleiden etwa 200 000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall, in der Mehrzahl Männer.

Ist der Schlaganfall also ein Männer-Problem?

Nicht nur, aber Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Bei den Männern erleiden bis zum 85. Lebensjahr 24 Prozent einen Schlaganfall. Bei Frauen sind es 18 Prozent. Etwa ein Drittel der Patienten stirbt sofort. Ein weiteres Drittel behält danach Behinderungen und ein Drittel kann sich wieder komplett erholen. Das Verhältnis ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Aber es könnte noch besser sein.

Was ist eigentlich ein Schlaganfall?

Das ist eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann. Bei etwa 80 Prozent aller Fälle ist ein Blutgerinnsel die Ursache, das in ein Blutgefäß im Gehirn schwimmt und dieses verstopft. Selten kann auch eine Hirnblutung der Auslöser sein. Dann reißt ein Gefäß im Kopf, und Blut tritt aus. In beiden Fällen gehen umliegende Nervenzellen kaputt. Die Symptome sind gleich: Lähmung, Sprachstörung bzw. Sprachverlust, Gefühlsstörung, also halbseitige Taubheit.

Es heißt sicher nicht umsonst: Vom Schlag getroffen. Gibt es dennoch Vorzeichen, die solch eine Erkrankung ankündigen?

Schlaganfall ist ein plötzliches Ereignis. Bei etwa einem Viertel der Patienten bildet sich ein Gerinnsel im Herzen. Dann sind die Prognosen schlecht, weil das Gehirn keine Chance hat, sich auf den Gefäßverschluss einzustellen. Ein anderer Mechanismus ist, dass die Gefäße älter werden, diese gehen dann langsam zu. Das Hirn hat also Zeit, sich an die Mangelerscheinungen zu gewöhnen. Dann treten die Schlaganfälle nicht so schwer auf. Viele Leute haben auch Vorstufen. Wir Mediziner sprechen von transitorisch ischämischen Attacken, kurz TIA genannt. Das sind vorübergehende neurologische Funktionsstörungen, die sich schon mal durch eine kurze Sprachstörung oder flüchtige Lähmung äußern. Die Beschwerden gehen dann innerhalb von 24 Stunden allein wieder weg, aber das Problem eines drohenden Schlaganfalls ist nicht behoben. Wer diese Anzeichen nicht ernst nimmt und dagegen etwas tut, wird vom Leben eingeholt. Innerhalb von fünf Jahren kriegt dann jeder Dritte von ihnen einen Schlaganfall.

Wie kann dem vorgebeugt werden?

Es gibt Risikofaktoren, die kann man nicht beeinflussen. Dazu gehören Alter, Familiengeschichte und Geschlecht. Es gibt aber viel mehr Risikofaktoren – und das ist die gute Botschaft –, die man beeinflussen kann. Mit einem Satz gesagt: Vernünftig und gesund leben. Also nicht rauchen, Übergewicht vermeiden, sich bewegen. Da reicht es – im Übrigen nicht nur, um einen Schlaganfall zu vermeiden –, fünfmal in der Woche eine Dreiviertelstunde spazieren zu gehen. Auch sollte Alkohol nur moderat getrunken werden. Das bedeutet für eine Frau, nur ein alkoholisches Getränk pro Tag zu sich zu nehmen, zum Beispiel 0,1 Liter Wein oder 0,33 Liter Bier. Bei einem Mann kann es aufgrund seiner körperlichen Konstitution die doppelte Menge sein. Dabei sollte man wissen, Wein ist für die Gesundheit besser als Bier, vor allem Rotwein.

Und wenn schon ein erhöhtes Schlaganfallrisiko erwiesenermaßen besteht?

Auch dann kann man einen Schlaganfall verhindern, wenn die Erkrankung ordentlich behandelt wird wie mit Blutverdünner und fettsenkenden Medikamenten. Ganz wichtig ist auch, den Blutdruck und Blutzucker richtig einstellen zu lassen.

Lässt sich eigentlich herausfinden, wie hoch das Risiko ist, einen Schlaganfall zu bekommen?

Ja, es gibt sogar einen Schlaganfallrisikorechner, den werde ich zur medizinischen Vorlesung am Mittwoch mitbringen. Für einzelne Menschen können wir dann an dem Tag mal eine individuelle Risikorechnung machen.

Was ist nun, wenn es doch passiert?

Zeit ist Gehirn. Das ist die Kernbotschaft, die zu dem Thema deshalb auch als Erstes auf meinem Computer zu lesen ist.

Ich dachte bisher, es ist umgekehrt, also Gehirn ist Zeit. Denn wer vorher nachdenkt, ehe er etwas tut, kann sich viel Zeit sparen …

Stimmt, aber bei einem Schlaganfall kommt es auf die ersten drei Stunden an. Dann hat der Patient wirklich gute Chancen, wieder gesund zu werden. Unsere Erfahrung aber ist, dass viele Leute zu lange warten, bevor sie die 112 wählen und den Rettungsdienst rufen. Meist vergehen bis zu anderthalb Stunden, weil die Leute denken, ach, das geht schon wieder weg. Tut es aber nicht, und das hat schwere Folgen. Bei einem Schlaganfall ist ein Teil der Nervenzellen sofort kaputt. Aber ein Teil um das betroffene Gebiet im Gehirn ist noch nicht verloren. Das ist zwar auch geschädigt, aber zu retten, wenn das Gerinnsel schnell aufgelöst werden kann. Dort muss schnellstens wieder Sauerstoff hin, sonst ist auch der Teil verloren. Deshalb der Satz: Zeit ist Gehirn.

Nun leben doch viele Menschen mit zunehmendem Alter allein. Wie sollen sie Hilfe rufen, wenn sie nicht mehr sprechen können?

Dann sollten sie über einen Notrufknopf nachdenken, den man am Handgelenk tragen kann. Auf Knopfdruck wird Alarm ausgelöst, und es kommt Hilfe. Das lässt sich auch über das Handy einrichten. Es gibt zudem schon verschiedene Notfall-Apps.

Wie ist die Dippser Klinik auf Schlaganfall-Patienten eingestellt?

Schon, wenn der Rettungswagen unterwegs ist, wird bei uns automatisch eine Rettungskette ausgelöst. Sofort wird die Computertomografie freigemacht, damit wir schnell die Diagnose stellen können. Die Versorgung der Patienten erfolgt auch in einem besonderen Raum, der mit Kamera und Mikrofon ausgestattet ist. Wir können durch das Schlaganfallnetzwerk Ostsachsen, das jetzt seit zehn Jahren besteht, Bilder an die Uni-Klinik Dresden übertragen. Wir haben also einen Neurologen Tag und Nacht für den Patienten zur Verfügung, ohne dass er hier vor Ort ist.

Nach Stellung der Diagnose beginnt sofort eine sehr komplexe Therapie. Viele Berufsgruppen arbeiten hier Hand in Hand für den Patienten: Internist und Neurologe, speziell geschulte Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten usw. So können wir viele Patienten bereits deutlich verbessert als früher in die Rehabilitation entlassen.

Gespräch: Mandy Schaks

Medizinische Vorlesung am 10. Mai, 17 Uhr, im Foyer der Klinik in Dippoldiswalde. Chefarzt Dr. Markus Schütz spricht zum Thema „Wenn einen der Schlag trifft“.

Die Selbsthilfegruppe für Schlaganfall-Betroffene und herzkranke Menschen trifft sich anlässlich des bundesweiten Aktionstages unter dem Motto „Gesundheit braucht Motivation“ am 10. Mai, 14 bis 16 Uhr, im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald.

