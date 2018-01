Zeit für Taten Die SZ hat verschiedene Menschen um Beiträge gebeten, was sich ändern muss. Heute: Michael Görke

Michael Görke ist Bürgermeister der Gemeinde Kottmar.

Viele Menschen haben mich frustriert und enttäuscht angesprochen: „Warum gehen wir noch wählen?“ Seit Jahren wird geredet, die Politik glaubhafter zu gestalten. Was hat man sich gedacht, einen Wahlverlierer Michael Kretschmer zum Ministerpräsidenten zu küren? Zustimmung habe ich bis heute von niemandem aus der Bevölkerung gehört. Als Generalsekretär der Partei in Sachsen, die seit der Wende die Regierungsverantwortung trägt, gestaltet man die Politik mit und trägt auch Verantwortung dafür. Hier vermisse ich den Respekt gegenüber den Wählern und deren Entscheidung. Es gäbe keine Alternativen, wird gesagt. Hat man sich schon mal Gedanken über den Staatsminister Dr. Fritz Jaeckel gemacht? Ich habe ihn als einen unglaublich kompetenten Partner mit Durchsetzungskraft und Entscheidungsfreude nach dem Hochwasser 2013 kennengelernt. Er wäre eine klare, unbelastete Alternative.

Was muss sich ändern: Zunächst eine ausreichende Finanzierung der Kommunen, um nicht nur Pflichtaufgaben zu erfüllen. Das Thema Kreisumlage: Wann endlich fordert der Landkreis vom Freistaat die ihm aus meiner Sicht zustehenden Mittel, gerade zum Beispiel bei den Sozialausgaben und den Asylkosten, mit vollster Konsequenz ein. Sollen über die Kreisumlage am Ende die Städte und Gemeinden dafür herhalten? Jeder, der eine Erhöhung der Kreisumlage fordert oder dafür seine Hand hebt, sollte sich in seiner eigenen Gemeinde oder Stadt persönlich erkundigen. Seit Jahren wird hier eingespart, zum Beispiel am Personal, der Werterhaltung an Gebäuden, Straßen, Sport- sowie Kindereinrichtungen oder neuer Technik, für die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben. Der Freistaat schwimmt im Geld, lässt aber die Gemeinden am langen Arm verhungern und schafft mit einigen Gesetzen noch zusätzliche Belastungen für die Kommunen. Den Nutzen der Einführung der Doppik hat bisher noch niemand begründen können. Kosten im sechsstelligen Bereich und hoher Verwaltungsaufwand, natürlich ohne finanziellen Ausgleich durch das Land – für was? Es wird jeder Kommune in Zukunft schwerfallen, noch investieren zu können. Schluss mit diesem Unsinn, die ständige Flickschusterei an diesem Gesetz zeigt die Sinnlosigkeit deutlich auf.

Ein anderes Beispiel: Mit Millionen wurde eine neue Leitstelle in Hoyerswerda gebaut, die alten vor Ort eingestampft. Ergebnis: Bei Schadensgroßereignissen, wie beim letzten Sturm, ist die Leitstelle nicht mehr handlungsfähig. Die Frage der Ausbildung, obwohl dem Freistaat seit Jahren bekannt: Es fehlen massiv Ausbildungsplätze für unsere ehrenamtlich tätigen Kameraden. Der Freistaat ist nicht in der Lage und vor allem nicht willens, hier eine Änderung herbeizuführen. Er kann ja mit den freiwilligen Feuerwehren kein Geld verdienen. Es kostet ja Geld. Will man ähnlich wie bei Polizei oder Lehrern erst so lange warten, bis der Brandschutz absolut am Boden ist? Dazu braucht es nicht mehr viel.

Hier könnte man wirklich sagen: Denk ich an Sachsen in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Wir brauchen neue Ideen, mit neuen Köpfen an der Spitze. Es ist nicht alles falsch gelaufen in Sachsen in den letzten Jahren. Aber gerade in Fragen Bildung und Sicherheit, Unterstützung und Förderung des ländlichen Raumes sowie der Finanzausstattung der Kommunen gibt es erheblichen und nicht aufzuschiebenden Handlungsbedarf. Sich da hinter dem Finanzausgleichsgesetz und der Schwierigkeit einer Änderung dieses Gesetzes zu verstecken, ist nicht mehr akzeptabel. Geben wir dem neuen Ministerpräsidenten die Chance, er hat fast zwei Jahre Zeit, nicht nur für Versprechungen, sondern vor allem für Taten. Danach wird es mit der Wählerstimme im Jahr 2019 zu den Landtagswahlen eine entsprechende Bewertung der tatsächlichen Veränderungen geben. Dann werden wir auch sehen, ob man sich wirklich endlich den mehr als berechtigten Sorgen und Nöten der Menschen in Sachsen angenommen hat.

