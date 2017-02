Zeit für Schnäppchen-Jäger Im Kulturhaus in Fischbach findet erneut der Basar für Kindersachen statt. Diesmal hoffentlich ohne Parkplatz-Probleme.

Der Basar rund um das Kind findet traditionell im Fischbacher Kulturhaus statt. Die Veranstalter hoffen mit zusätzlichen Stellflächen, das regelmäßig aufkommende Parkplatz-Problem zu lösen. © Archivfoto: Thorsten Eckert

In Fischbach kommen Schnäppchen-Jäger im März wieder voll auf ihre Kosten. Denn bereits zum neunten Mal findet am letzten Wochenende des Monats im Kulturhaus der traditionelle Basar rund um das Kind statt. Die Veranstaltung ist von Beginn an sehr beliebt und vor allem gut besucht. Der Erfolg bringt aber jedes Mal aufs Neue auch Probleme mit sich. Denn durch die hohe Anzahl der Besucher, entsteht vor dem Dorfgemeinschaftshaus immer wieder ein absolutes Park-Chaos. Einfahrten – sogar die der benachbarten Feuerwehr sind zugeparkt, ein Durchkommen ist meist nicht mehr möglich. Im vergangenen Jahr hatten sich die Veranstalter mit einer lustigen Idee bemüht, dem Chaos den Kampf anzusagen. Dafür hatte sich eine kostümierte Parkplatzwächterin vor dem Kulturhaus mit einem Schild hingestellt und die Autofahrer darauf hingewiesen, an welchen Stellen Parkverbot herrscht. Doch auch diese Maßnahme hat nicht ausgereicht. „Dieses Mal stehen uns weitere Stellflächen direkt am Kulturhaus Fischbach und weitere Wiesenstellplätze an der Seeligstädter Straße, gegenüber der Kirche, zur Verfügung“, berichtet Antje Scheiding vom Organisationsteam. Sie hofft, dass sich das Dilemma um die Parkplätze dann endlich erledigt hat. Denn die Problematik rund um die Stellflächen ist der einzige Wermutstropfen der Veranstaltung. Denn nicht nur die Bürger selbst, sondern auch die Gemeindeverwaltung und der Ortschaftsrat von Fischbach sind begeistert von dem Basar und unterstützen die Organisatoren so gut es eben geht.

Grundsätzlich ist der Flohmarkt ein vorsortierter Basar, der zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst, stattfindet. Beim kommenden Basar stehen natürlich Frühjahr- und Sommerkleidung bis zur Größe 170 im Fokus. Außerdem bieten die Händler Schuhe, Baby- und Kinderausstattung, Spielzeug für drinnen und draußen sowie Bücher und CDs an. Wer an diesem Wochenende selbst verkaufen möchte, kann sich ab dem 6. März bei den Organisatoren anmelden. Schnell sein lohnt sich, denn in Fischbach wird genauso gern verkauft wie gekauft. Die Anmeldegebühr beträgt acht Euro.

Von dem Verkaufserlös gehen wie in jedem Jahr zehn Prozent als Spende an die Kindergärten in Arnsdorf und Fischbach sowie an den Hort. Die Verkäufer, die ihre Ware nicht vollständig an den Mann oder die Frau bringen, haben im Anschluss die Möglichkeit, die übrig gebliebenen Kleidungsstücke und Spielzeug an den Verein „Europas Kinder Pirna“ zu spenden. Die Ehrenamtlichen des Vereins fahren mindestens zweimal im Jahr nach Rumänien und unterstützen mit Geld- und Sachspenden vor allem Waisenheime.

Der Basar findet grundsätzlich am Freitag, dem 24. März, von 15 bis 18 Uhr, statt. Für Schwangere und Eltern mit Säuglingen bieten die Veranstalter an, schon ab 14 Uhr stöbern zu kommen. Neben dem Verkauf haben die Organisatoren an diesem Tag noch ein Café sowie Kinderbetreuung und Kinderschminken vorbereitet. Am Sonnabend, dem 25. März, haben Interessenten noch einmal von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, zwischen den zahlreichen Händlern auf Schnäppchen-Suche zu gehen.

Für Verkäufer: Nummernvergabe ab dem 6. März per E-Mail: basar-arnsdorf@gmx.de oder telefonisch (ab 16 Uhr) unter 035200 509009

