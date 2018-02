Zeit für Glühwürmchen und Ritter auf Mildenstein Obwohl die Burg noch bis Ostern geschlossen hat, öffnen sich die großen Tore ab 10. Februar für Ferienkinder und ihre Begleiter.

Die Burg Mildenstein lädt zum Ferienprogramm. © André Braun

Leisnig. Der Schnee hat Burg Mildenstein mit einer weißen Decke eingehüllt. Das mag den Anschein, die Anlage hält Winterschlaf, noch zu verstärken. Doch tatsächlich bereiten sich Burgchefin Susanne Tiesler und ihr Team auf eine Pause von der Ruhepause und einen Ansturm von Ferienkindern vor. Für sie und ihre Begleiter, das können Eltern genauso sein wie Großeltern oder Tante und Onkel, gibt es am 14. Februar um 17 Uhr eine Glühwürmchenführung. Die ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Und damit auch allen ein Licht aufgeht, sollten Neugierige an eine Laterne oder Taschenlampe denken, damit jede Ecke der Burg beleuchtet werden kann und die Geschichten im richtigen Licht erscheinen.

Am Dienstag, 20. Februar, erwartet Ritter Ilja Fünf- bis Elfjährige zur Ritterzeit. Um 11 und 14 Uhr können Kinder selbst erleben, wie es sich anfühlt, in einer Rüstung zu stecken oder mit Pfeil und Bogen an Turnieren teilzunehmen. Der Eintritt kostet sechs Euro. Zur Planung sind Anmeldungen unter Tel. 034321 62560 erwünscht. Insgesamt hat die Burg während der Winterferien in Sachsen dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. (DA/sig)

www.burg-mildenstein.de

