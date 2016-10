Zeit für Entspannung Neue Ampeln und eine festgefahrene B 169. Ein Rückblick wie eine Therapie.

Wollten Sie schon immer mal wissen, wie eine gute Beruhigungstherapie für Erwachsene funktioniert, liebe Leserinnen und Leser? Ja, ich kann Sie da gut verstehen – ab und an überlege ich mir ebenfalls Methoden, um meinen Frust oder meine Verzweiflung über ein bestimmtes Thema vergessen zu machen.

In Riesa bekommen Sie derzeit beides. Wenn Sie hier ein wenig Wut und Verzweiflung erleben wollen, müssen Sie nur eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen erwähnen: B 169. Ein Thema, das polarisiert. Aber auch ein Problem, bei dem keine Lösung in Aussicht ist. Und deswegen stand vergangene Woche eine Beruhigungstherapie auf dem Programm.

Allerdings kein Wellnessprogramm, sondern eine Gesprächsrunde. Den meisten Gesprächsbedarf gab es mit Markus Heier vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Unter den strengen Blicken der Bürgermeister, Politiker und Geschäftsführer versuchte Heier, die Stimmung aufzubessern. In Sachen Beruhigungstherapie scheint er allerdings wenig Erfahrung zu haben. Nach dem Baubeginn des dritten Abschnitts der B 169 gefragt, sagte er Sätze wie: „Jede Prognose wäre die Falsche.“ Da hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière mehr Erfahrung als Beruhigungstherapeut. Er führte den Anwesenden vor Augen, dass das Vorhaben immerhin schon beim Bundesverwaltungsgericht anhängig sein. Sprich: Man muss nicht erst noch durch die nervigen unteren Instanzen, das würde den Bau um viele weitere Jahre verzögern. Im Grunde ist also alles in Ordnung, wir können uns zurücklehnen und auf die Zukunft warten. Das nenne ich mal eine erfolgreiche Beruhigungstherapie.

Der Minister sollte gleich wieder nach Riesa kommen, denn ein Beschluss des Stadtrats bringt einige Bürger in Rage. Drei Ampeln sollen die Sicherheit erhöhen, sagt der Stadtrat. Und die Autofahrer unnötig ausbremsen, sagen die Autofahrer. Doch was sagt Facebook? Sie haben sicher schon mitbekommen, dass Facebook der Trend der Zeit ist. Meinungsumfragen waren gestern, Facebook-Kommentare sind heute. Wann wurde das mit den Ampeln überhaupt entschieden, fragt ein Nutzer. „Wenn es einen Volksentscheid gegeben hätte, wäre sicher etwas anderes rausgekommen.“ Möglich. Weil alle Autofahrer es aus ihrer Perspektive betrachtet hätten. Ich würde auch gegen jede Ampel stimmen, wenn ich gerade hinterm Steuer sitze und ständig rote Lichter sehe. Deswegen ist es wohl am sinnvollsten, „wir machen alle Straßen dicht. Das senkt das Unfallrisiko weiter“, empfiehlt ein Nutzer.

Und warum wird eigentlich nicht der Tunnel auf der Breitscheid-Straße saniert. Angesichts der Informationen eines anderen Nutzers sollte der Stadtrat seine Entscheidung noch einmal überdenken. „Tunnel sind immer besser als Ampeln! Weil Ampeln mehr Stau bedeuten und Verkehrsbehinderung!“ Doch statt über diese Erkenntnis nachzudenken, fordert ein anderer eine Ampel für seine Grundstücksaufahrt. Ein Chaos aus Wut, Verzweiflung und Sarkasmus. Herr de Maizière, übernehmen Sie! Ich bin dann erst einmal in der Therme. Diese Woche kann wohl kaum beruhigender werden.

