Zeit für den richtigen Blues Am Sonnabend tritt die Band Monokel im Gasthof auf. Sie präsentiert Musik, bei der man nicht sitzenbleiben kann.

Die Band Monokel ist am Sonnabend in Medingen zu Gast. © PR

Am Sonnabend hält der Blues Einzug im Gasthof Medingen. Denn ab 21 Uhr ist hier die Berliner Bluesrockgruppe Monokel zu Gast. Seit mittlerweile 40 Jahren schwingt die ostdeutsche Band ihren Blueshammer und zeigt mit ihren Songs, dass sie eine ganz eigene Sprache gefunden haben. „Bis heute nehmen sie kein Blatt vor den Mund und setzen sich mit den kleinen und großen Wahrheiten kritisch auseinander“ , erklärt Manager Volker Scheinichen. Doch auch wenn Monokel bereits seit 40 Jahren im Musikgeschäft mitmischen, sind sie nicht nur in Großstädten wie Dresden unterwegs, sondern denken auch an die eingesessenen Blueser in den ländlichen Regionen. Genau aus diesem Grund geben sie morgen Abend auch ein Konzert im Medinger Gasthof. Für den kraftvollen Blues sorgen dabei die beiden Gitarristen Michael „Lefty“ Linke und Willy Borchert, der auch zu den Gründungsmitgliedern der Band gehört, die sich seit dem Jahr 1976 immer wieder neu formieren musste. „Dieses explosive Gitarren-Gemisch feuert Dicki Grimm am Schlagwerk kraftvoll an. Den Supergroove am Bass liefert Pitti Pflüger“, so der Manager der Band.

Mittlerweile hat Monokel mehrere Alben veröffentlicht, darunter auch einige live vom Konzert. Fazit von Manager Volker Scheinichen: „Monokel war, ist und bleibt Kraftblues & Rock 'n' Roll voller Ekstase, Groove und Leidenschaft und ist nichts für Stillsitzer.“

Konzert der Band Monokel, Sonnabend, 5. November, 21 Uhr Gasthof Medingen, Ortsteil von Ottendorf-Okrilla

