Zeit der rauschenden Bälle kann beginnen Zwei junge Leute retten das Erblehngericht. Dazu gehören Mut wie auch ein gutes Stück Idealismus.

Bert und Ilka Schäfer erklären dem Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (Mitte) und dem ehemaligen Bürgermeister von Bad Schandau, Andreas Eggert, den Umbau. Letzte legten mit der Wimpelgruppe Rast im Erbgericht ein. © Egbert Kamprath

Gemütliche Nachmittage mit Musik und heiße Diskonächte – das verbinden auch heute noch einige Lichtenhainer mit dem Erblehngericht. Doch der Saal war lange Zeit geschlossen. Jene Veranstaltungen gab es nicht mehr und auch keine Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern. Deshalb nutzen auch einige Einwohner den kürzlichen Tag der offenen Tür im Erblehngericht, um zu sehen, wie sich alles verändert hat. Bert und Ilka Schäfer, auch Eigentümer des hinter dem Erbgericht liegenden Berghofes, hatten dazu eingeladen.

Und natürlich mussten sie auch viele Fragen beantworten. Für die Wimpelgruppe, die am gleichen Tag in Sebnitz gestartet war, war das dann schon eines der Erlebnisse, die „Wanderführer“ Andreas Eggert prognostiziert hatte. Denn, was die Familie aus dem Saal im Erblehngericht gemacht hat, kann sich sehen lassen. Viel Geld mussten sie dafür investieren. Das eigentliche Aussehen des Saales wie auch das des Foyers, haben sie erhalten und eben alles mit modernen Anforderungen verknüpft. Neu sind auch die kompletten Sanitäranlagen. Auch das Treppenhaus wurde restauriert. Der Saal selbst wird in Verbindung mit dem Berghof genutzt. Zum Jahresende hin soll es aber auch eine öffentliche Veranstaltung geben. Ob es auch wieder Tanzveranstaltungen sein werden, ist noch offen. Zunächst sind die Eigentümer erst einmal froh, diesen Bauabschnitt hinter sich gebracht zu haben.

Die Sanierung des traditionsreichen Ballsaales ist nicht die erste Investition. Schon im letzten Jahr wurde der Dorfladen im Erdgeschoss eröffnet. Auch so eine Idee von Bert und Ilka Schäfer. In dem Geschäft gibt es regionale Produkte wie auch Brot, Brötchen und Wurstwaren und auch kleine Geschenke, als Service für Einheimische und für Urlauber.

