Zeit bei Leader für Förderanträge Sechs Wochen lang ist der Weg jetzt frei zu verschiedenen Geldtöpfen. Warum die Termine dennoch drängen.

Im Erzgebirge kann man sich verschiedene Vorhaben bezuschussen lassen. © dpa

Das Förderprogramm für den ländlichen Raum in der Region „Silbernes Erzgebirge“ nimmt in den kommenden sechs Wochen wieder Anträge auf Förderung an. Die Aufrufe dafür gelten für mehrere Fachgebiete. So werden Vorhaben aus dem Bereich Verkehrsanlagen und öffentlicher Verkehr gefördert, für die Schaffung von Wohnraum, Nahversorgung, zur Umweltbildung, für den Erhalt von historisch wertvollen Bauen sowie in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus.

Die letzte Frist für die Abgabe von Unterlagen ist der 19. Mai. Allerdings sollten es Interessenten nicht auf den letzten Tag ankommen lassen. Erstens ist Voraussetzung für einen Förderantrag bei Leader, dass man sich vorher beim Regionalmanagement beraten lässt. Zweitens besteht bei früherer Abgabe die Möglichkeit, eventuell noch fehlende Unterlagen nachreichen zu können.

Denn die Leader-Förderung bietet zwar gute Möglichkeiten für Vorhaben im ländlichen Raum. Aber sie gilt auch als kompliziert. Um diese Gelder zu bekommen, ist es sinnvoll, sich von Profis helfen zu lassen.

Details zu den aktuellen Aufrufen teilt das Leader-Regionalmanagement auf seiner Internetseite mit. Dort sind auch die Antragsunterlagen und zugehörige Checklisten zu finden. Nachdem die Anträge vorliegen, entscheidet der Koordinierungsausschuss der Leader-Region darüber, welche Vorhaben Geld bekommen können.

