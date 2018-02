Zeißiger Dorfgemeinschaft auf Wachstumskurs

Sebastian Schneider, Haiko Kaiser, Tobias Herrmann, David Zimmer (vorn v.li.) sowie Mario Fenske, Andre Michel, Marcel Clauß, Christian Schmidt, Andreas Nicolai und Daniel Forche (hinten v.li.) stießen mit Ortsvorsteher Jens Sarodnik (re) an. Thomas Wenk als Elfter ist nicht auf dem Foto.Foto: J. Tesche © Johann

Zeißig. Es ist schon lange her, dass die Zahl der Männer, die sich im Zuge des Fastnachtsbiertrinkens in Zeißig zur Aufnahme in die Dorfgemeinschaft anmeldeten, im zweistelligen Bereich lag. „Es war vor rund 20 Jahren, nach Erschließung des Neubaugebietes am Sender“, erinnerte sich der ehemalige Ortsvorsteher Wolfgang Finger. Am Samstag stellten sich insgesamt 11 Männer dem feierlichen Ritual, neben den einheimischen auch einige zugezogene Familienväter, die in den vergangenen Jahren in Zeißig ein Haus erworben oder neu errichtet haben. Dank dieser Entwicklung ist die Einwohnerzahl im vergangenen Jahr um 9 auf insgesamt 918 angestiegen. In Anbetracht der Zeitdauer für die Vorstellung und Aufnahme der 11 Bewerber entschied Ortsvorsteher Jens Sarodnik, das erste Bier an die insgesamt fast 90 Männer der Dorfgemeinschaft vor seiner Ansprache ausschenken zu lassen. Eine kluge Entscheidung, die dem Ortsvorsteher stressfrei Gelegenheit gab, Rückschau auf 2017 zu halten. Ein Jahr, in dem der Kulturverein und die Tanzgruppe ihr 20. und die Feuerwehr ihr 90. Jubiläum feierten und auch die Kita auf 70 Jahre Lutki-Haus schauen konnte. Ob Vogelhochzeit, Zampern, Frauentag, Maibaumwerfen, Frühlingsfest oder Weihnachtsmarkt, überall sorgen aktive Zeißiger für reges Dorfleben. Während eines Arbeitseinsatzes wurden das Geländer am Rodelberg hergerichtet und die Spohlaer Brücke verschönert. Für das ehrenamtliche Engagement bedankte sich der Ortsvorsteher ausdrücklich.

Eine Sache liegt dem Ortsvorsteher besonders am Herzen: die Zeißiger Spielplätze. Das städtische Angebot zur Errichtung eines Standard-Spielplatzes auf der Dorf-

aue fand keine Zustimmung im Ortschaftsrat. Deshalb ist geplant, im Zuge eines LEADER-Projektes einen Spielplatz zu gestalten, der dem dörflichen Charakter Rechnung trägt. Für dieses und auch weitere Vorhaben sind die Zeißiger am 21. April zu einem ersten Arbeitseinsatz in diesem Jahr aufgerufen. Damit will sich Zeißig für die Gäste aus der Partnergemeinde Prikazy hübsch machen, die zum 25-jährigen Bestehen des Sportvereins erwartet werden, und natürlich auch den Bewohnern und Besuchern ein schönes Dorf bieten.

