Zeißig will die Spitze zurückerobern Die Landesklasse-Kicker hoffen auf Erfolge am Wochenende.

Fußball. Gleich zwei Kicker aus den Landesklasse-Vereinen des Landkreises Bautzen führen derzeit die Torjägerliste an. Vorn ist Andreas Kober vom Tabellenzweiten SV Zeißig mit acht Treffern, dahinter folgt Petr Mecir vom SV Oberland Spree (6). Kober und sein Team dürften am Sonntag ab 15 Uhr beim FV Dresden 06 Laubegast auf Wiedergutmachung aus sein für die 1:5-Klatsche in Bad Muskau, durch die Zeißig (9 Pkt.) letzten Sonnabend die Tabellenführung an den FSV Oderwitz (10 Pkt.) abgeben musste. Ebenfalls am Sonntag erwartet die SG Crostwitz den FSV 1990 Neusalza-Spremberg, der in der Tabelle punktgleich auf Rang neun steht und damit zwei Plätze vor den Hausherren. Schon sieben Zähler hat der Tabellenvierte SV Oberland Spree auf dem Konto, der am Sonnabend ab 15 Uhr Heimrecht hat gegen den Dresdner SC. Die Weixdorfer SG-Kicker (10./4 Pkt.) müssen zur gleichen Zeit beim Aufsteiger SG Dresden Striesen antreten. (ck)

