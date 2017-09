Zeißig verliert die Tabellenführung In der Fußball-Landesklasse Ost hat sich Einiges getan.

© dpa

Fußball. Durch eine 1:5-Niederlage in Bad Muskau ist der bisherige Spitzenreiter SV Zeißig am vierten Spieltag auf den zweiten Platz zurückgefallen. Die SG Weixdorf hat derweil gegen den LSV Neustadt/Spree eine 3:2-Führung in den Schlussminuten noch aus der Hand gegeben und eine 3:4-Niederlage kassiert. „Wir waren einfach nicht clever genug. Schade, denn die Jungs haben wirklich stark gekämpft, sich halt nicht belohnt für ihren Einsatz“, ärgerte sich Mannschaftsleiter René Schneider. Felix Röthig (29.) und Riko Klausnitzer (79.) hatten die Nord-Dresdner zweimal in Front gebracht. Doch am Ende schlichen die Weixdorfer Spieler mit hängenden Köpfen vom Forstsportplatz. Der SV Oberland Spree feierte einen 3:1-Auswärtssieg in Neusalza-Spremberg und ist nun Vierter. Crostwitz bezwang auf eigenem Platz Laubegast mit 4:3. Es war der erste Dreier für den derzeitigen Tabellenelften. (jj)

zur Startseite