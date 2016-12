Zeißig sendet digital

Was verbirgt sich hinter dem Übertragungsstandard DAB+? Er erlaubt per Antenne den Empfang von Radiosendern sowie von Zusatzdiensten (Nachrichten oder Verkehrsmeldungen im Text) auf digitalem Übertragungsweg. Es gibt also keine wellenförmige Modulation, sondern vereinfacht gesagt die in der digitalen Welt typischen Zustände null und eins. Die Rundfunkanstalten streben langfristig eine Aufgabe von UKW zugunsten von DAB+ an. Einen konkreten Termin für das UKW-Aus gibt es bisher aber nicht.

Was bietet der neue Sender am Antennenträger in Zeißig? Ermöglichen sollte er einen deutlich verbesserten Empfang von DAB+ in ganz Hoyerswerda. Auf Kanal 9A überträgt er die digitalen Dienste des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Dazu gehören neben den hier üblichen Programmen wie mdr1 Radio Sachsen, mdr Jump oder mdr Kultur auch zusätzliche Programme wie mdr Klassik, mdr Sputnik oder mdr Schlagerwelt. Bezüglich Radio Sachsen kann man alle vier Regionalprogramme (Bautzen, Dresden, Leipzig, Chemnitz) sowie das sorbische Programm hören. Dazu kommt als einziger Privatsender das Leipziger R.SA.

Braucht man zum Empfang von DAB+ ein neues Radiogerät? Leider ja. Laut Peter Schieberle kann man Geräte schon für 40 Euro bekommen. Je nach Ausstattung des Empfängers endet die Preisspanne seinen Angaben zufolge bei 500 bis 600 Euro. Alle DAB+ - Radios können auch UKW empfangen. Es gibt auch spezielle Hybridgeräte, die zusätzlich den Empfang von Internetradio via WLAN zulassen. Wenn man sich nicht auskennt, ist eine Beratung also empfehlenswert. Ist man mit seinem UKW-Programm glücklich und zufrieden, muss man aber im Augenblick nicht handeln. Peter Schieberle gibt zudem ausdrücklich den Hinweis: Mit Empfang via Kabel hat DAB+ nichts zu tun.

Was bringt die digitale Radio-Zukunft? Womöglich eine Ausweitung der Sendervielfalt auch in der Stadtregion. Denn es gibt in Sachsen bisher zwei sogenannte Multiplexe (Senderbündel), das erwähnte regionale und das bundesweite. So übertragen die Sender Löbau oder Calau auf Kanal 5C das bundesweite Senderbündel des Deutschlandradios mit all seinen Programmen, also neben Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunk zum Beispiel auch Deutschlandradio Wissen oder Deutschlandradio Dokumente und Debatten. Dazu kommen Privatsender wie das Nürnberger Absolut relax, das Schwarzwaldradio oder das katholische Programm Radio Horeb. In Zeißig wird dieser Multiplex nicht abgestrahlt. Hierfür gilt also weiter Peter Schieberles Hinweis mit dem Fenster. Vielerorts macht sich vermutlich sogar eine Außenantenne erforderlich.

Wie viele Programme sind theoretisch in Zukunft denkbar? In einem Multiplex können laut mdr in Abhängigkeit von Datenraten und angebotenen Zusatzdiensten zwischen zehn und 15 Programme übertragen werden. Für Sachsen seien vier Senderbündel (einmal mdr, zweimal bundesweit, einmal private sächsische Anbieter) denkbar. Im Resultat kann die Zahl der möglichen Programme, die via DAB+ empfangen werden können, also zwischen 40 und 60 liegen. Ob die vier Multiplexe dann aber auch alle in Zeißig abgestrahlt werden, steht in den Sternen.