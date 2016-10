Zeißig gewinnt das Spitzenspiel Auch der direkte Verfolger SV Königsbrück/Laußnitz kann den Spitzenreiter beim 0:5 nicht stoppen. Der Königswarthaer SV klettert auf Tabellenplatz zwei.

Fußball. Mit einem klaren 5:0 (3:0)-Auswärtssieg im Spitzenspiel beim SV Königsbrück/Laußnitz hat der SV Zeißig seine Tabellenführung von drei auf vier Punkte ausgebaut. Rostam Geso brachte das Team von Trainer Stefan Hoßmang mit seinem Doppelschlag in der 32. und 33. Minute mit 2:0 in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Benjamin Müller auf 3:0 (36.), bevor Andreas Kober (67.) und Christopher Scharff (76.) den Zeißiger Erfolg abrundeten.

Die Hausherren fielen nach dieser Niederlage mit weiterhin 15 Zählern zurück auf Platz drei, weil der Tabellendritte Königswarthaer SV sein Auswärtsspiel bei der SG Wilthen mit 3:1 gewinnen konnte und nun 17 Punkte auf dem Konto hat. Zeißig führt derzeit mit 21 Zählern und hat am Sonnabend um 15 Uhr den abstiegsbedrohten FV Ottendorf-Okrilla zu Gast.

Den Spieltagesrekord von acht Toren in einer Partie stellten bereits am Sonnabend der SV Gnaschwitz-Doberschau und der Hoyerswerdaer FC bei ihrem 4:4 (2:2)-Unentschieden auf. Nach einer zweifachen Führung kassierten die Gnaschwitzer in der 62. Minute sogar das 2:3, konnten aber erneut mit dem 4:3 kontern. Der Hoyerswerdaer Max Häfner erzielte schließlich mit dem 4:4 (81. Minute) den Endstand. (ck)

