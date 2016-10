Zeißig bleibt auf Aufstiegskurs Auch am zehnten Spieltag ließ Kreisoberliga-Spitzenreiter nichts anbrennen.

Fußball-Kreisoberliga Westlausitz. Auch am zehnten Spieltag ließ Kreisoberliga-Spitzenreiter SV Zeißig nichts anbrennen. Mit 6:1 (3:1) setzte sich der Tabellenerste vor nur 34 Zuschauern beim SV Grün-Weiß Hochkirch durch und hat mit 27 Zählern schon sechs Punkte Vorsprung auf den besten Verfolger. Das ist trotz eines 2:2-Unentschiedens beim SV Post Germania Bautzen immer noch der Königswarthaer SV. Für Zeißig trafen unter anderem die beiden Torjäger Andreas Kober und Rostam Geso doppelt und erhöhten ihr Konto auf zehn Treffer. Auch Franz Rösner vom LSV Bergen – in der laufenden Saison der erfolgreichste Kreisoberliga-Torschütze – traf einmal ins gegnerische Gehäuse und hat nun insgesamt 16 Treffer erzielt. Während der Bergener Stürmer so stark wie noch nie scheint, hinkt sein LSV einem Spitzenplatz diesmal weit hinterher. Das Sonntag-Heimspiel gegen den DJK Blau-Weiß Wittichenau ging trotz des Rösner-Tores (21. Minute) mit 1:3 verloren. Schon nach fünf Minute hatte Marcus Thomas die Gäste mit 1:0 in Führung gebracht. Christoph Rettig erhöhte noch vor der Pause auf 2:1 und Simon Kubaink traf eine Minute nach der Halbzeitpause zum 3:1. Nicht einmal ein Platzverweis in der 53. Minute brachte die Wittichenauer noch vom Kurs ab. (ck)

